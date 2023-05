Bruce Springsteen tropieza y termina en el suelo durante concierto en Ámsterdam

El cantante estadounidense Bruce Springsteen se encuentra este 2023 en medio de su gira por Europa, por lo que ofreció uno de sus conciertos en el Johan Cruijff Arena en Ámsterdam, en los Países Bajos, en donde protagonizó un incidente luego de tropezar en el escenario.

El también compositor quería subir unos escalones instalados como parte de la producción mientras se encontraba cantando su tema ‘Ghost’, pero pisó mal y terminó en el suelo.

Ante el hecho, decidió recostarse boca arriba hasta el momento en que llegaron sus músicos, a quienes les dio la guitarra que tenía en la mano para que lo ayudaran a levantarse.

La reacción de Bruce Springsteen ante su caída

El público lo ovacionó y lo animó con aplausos por continuar con su espectáculo junto a The E Street Band, pero antes Springsteen expresó unas palabras a los presentes. “Buenas noches a todos”, gritó al tomarlo con humor y saludar con su mano, pues en su cara había una sonrisa.

En su segundo intento, logró llegar arriba y, después de colocar el micrófono en el pedestal, se frotó las manos antes de seguir. El video de la caída del músico de 73 años se convirtió en viral, aunque afortunadamente para él no pasó a mayores ni se lastimó, ya que completó un show que sobrepasó las 2 horas de duración. Su tour tendrá su final en diciembre en Estados Unidos.

Esta no es la primera vez que se cae, ya que también le ocurrió en el 2014 en Tampa, Florida, cuando se bajó del piano e intentó hacer unos pasos de baile dejando su peso en el pedestal al que jaló sin darse cuenta que no estaba fijo, lo que le provocó al también conocido como ‘The Boss’ un desequilibrio y un posterior ‘sentón’, tampoco de gravedad.