Bruce Springsteen vende los derechos de su música por 500 millones de dólares

El cantante estadounidense Bruce Springsteen vendió los derechos de sus composiciones y sus másters a la compañía trasnacional Sony Music por la millonaria cantidad de 500 millones de dólares, lo que representa el acuerdo más caro en la historia al superar al catálogo musical de Bob Dylan, que fue cedido por aproximadamente 300 millones de dólares.

Springsteen, quien entró al Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 1999, cuenta con cerca de seis décadas en la industria musical y lo preceden éxitos como Streets of Philadelphia, Born To Run, Dancing in the dark o Land of Hope and Dreams. De acuerdo con Billboard, el acuerdo incluye el álbum 15 veces platino Born In The U.S.A así como el cinco veces platino The River.

El ganador de veinte premios Grammy comenzó su carrera musical a mediados de la década de los sesenta y fue parte de la agrupación E Street Band. A lo largo de su trayectoria artística ha vendido más de 120 millones de copias a nivel mundial.

El compositor, cuyo último material discográfico Letter to you fue publicado en 2020, se suma a artistas como Tina Turner, Paul Simon, Stevie Nicks, Carole Bayer Sager, Bob Dylan, David Bowie y Neil Young, quienes también optaron por vender su catálogo a las disqueras. Este último logró un convenio con el 50 por ciento de sus creaciones, unas mil 180 canciones.

Mientras que en septiembre Warner Music compró los derechos de Bowie, Universal Music hizo lo propio en 2020 con la música de Dylan (más de 600 temas) por un estimado de 300 millones de dólares, según reportaron diversos medios. La cantante Stevie Nicks, de la banda Fleetwood Mac, vendió una parte mayoritaria de sus canciones, el 80 por ciento, a Primary Wave por 100 millones de dólares.