Calor se sentirá bien ‘chicle bomba’ esta semana: ¿Qué estados esperan hasta 45 grados?

El SMN pronosticó una onda de calor en 22 estados de México con temperaturas de hasta 45 grados, además de lluvias fuertes, granizo y vientos intensos.

Una onda de calor continuará afectando a 22 estados del país durante las próximas 48 horas, mientras que en otras regiones se prevén lluvias fuertes, tormentas eléctricas y vientos con rachas de hasta 80 kilómetros por hora, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico para este lunes 18 y martes 19 de mayo, una circulación anticiclónica sobre el Golfo de México mantendrá temperaturas calurosas a muy calurosas en gran parte del territorio nacional.

¿En qué estados seguirá la onda de calor?

Los estados donde prevalecerá la onda de calor son:

Coahuila

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Puebla

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

El SMN indicó que la onda de calor comenzará a finalizar en:

Guanajuato

Querétaro

Nuevo León

San Luis Potosí

Entre las entidades con temperaturas más extremas, se esperan máximas de 40 a 45 grados en zonas de Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

¿En qué estados lloverá el lunes 18 de mayo?

Además del calor, una línea seca en el norte del país y otros sistemas atmosféricos ocasionarán lluvias muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

También se pronostican lluvias fuertes en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, mientras que en Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Morelos habrá intervalos de chubascos.

El SMN advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

En cuanto a los vientos, se prevén rachas de 60 a 80 kilómetros por hora con tolvaneras en Sonora y Chihuahua, mientras que en Durango, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas las rachas podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Asimismo, el oleaje alcanzará alturas de hasta cuatro metros en la costa occidental de Baja California.

Las autoridades también alertaron que las fuertes rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante las condiciones meteorológicas.