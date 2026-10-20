¿Habrá sanciones? Convocan a reunión extraordinaria en Diputados por altercado entre priistas y emecistas

El legislador también llamó a reflexionar sobre la desconfianza ciudadana hacia los representantes populares. (Foto: X/Raúl Bolaños-Cacho Cué)

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho, advirtió este martes que el altercado entre el priista Carlos Gutiérrez Mancilla y el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, no pasará desapercibido y tendrá consecuencias.

Bolaños-Cacho informó que convocó a una reunión extraordinaria el miércoles para analizar las consecuencias y responsabilidades por el enfrentamiento registrado durante la sesión ordinaria.

Aseguró que solicitó un reporte detallado de los participantes, luego de que Gutiérrez Mancilla confrontó al emecista por la problemática del agua sucia en Jalisco.

¿Qué pasó este martes en la Cámara de Diputados?

La tensión estalló este martes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde el diputado del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla, confrontó al coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, por la problemática del agua sucia en Jalisco.

“¡Asesino y cobarde!”, le gritó el priista, al acusarlo de responsabilizarse de las afectaciones a la población por el suministro de agua contaminada.

El reclamo subió de tono cuando Gutiérrez Mancilla lanzó una acusación directa contra Álvarez Máynez: lo señaló de matar a ciudadanos del estado por el consumo de agua en malas condiciones.

Posteriormente, el legislador priista fue a las oficinas de MC en la Cámara de Diputados a vaciar agua sucia sobre el escudo del partido, señalando que lo hace por el pueblo de Jalisco, “mientras estos cobardes se esconden”.

Sostuvo que su partido mantendrá una postura crítica, aunque ello implique asumir costos políticos.

Defendió su comportamiento ante los cuestionamientos por el tono agresivo del enfrentamiento y aseguró que la violencia debe medirse por las víctimas, no por los reclamos entre legisladores.

Destacó las denuncias presentadas por el PRI en Jalisco y exigió respuestas sobre la contaminación del agua y sus posibles consecuencias sanitarias.

¿Qué consecuencias tendrá la trifulca de diputados?

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, indicó que habló con Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien aceptó convocar a una reunión extraordinaria para revisar lo ocurrido y determinar las medidas correspondientes.

El incidente, que de acuerdo con Bolaños-Cacho Cué pudo haber escalado a la violencia, motivó también la solicitud de un informe detallado a la Dirección General de Resguardo y Seguridad de la Cámara de Diputados sobre las personas que participaron.

“Este hecho no pasará desapercibido”, advirtió el presidente de la Mesa Directiva, quien sostuvo que es su responsabilidad salvaguardar la seguridad de quienes integran el Palacio Legislativo.

A través de un mensaje en redes sociales, el diputado llamó a los legisladores a privilegiar el debate parlamentario y evitar que los insultos y las descalificaciones se impongan sobre los argumentos.

“Las y los mexicanos no quieren ver episodios como los que vimos el día de hoy”, expresó.

El legislador también llamó a reflexionar sobre la desconfianza ciudadana hacia los representantes populares y pidió evitar que las confrontaciones desplacen el debate político.

“No permitamos que ganen más los insultos y las descalificaciones que los argumentos serios y la buena política”, concluyó.

Con información de Quadratín