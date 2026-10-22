Trump admite que le ‘echó un fonazo’ al CEO de Google para que el Atlántico sea renombrado ‘Océano Trump’

Trump afirmó: 'Tenemos un lago y un golfo. Ahora necesitamos un río y un océano'.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que le llamó al CEO de Google para exigirle que el Atlántico aparezca en los mapas como: ‘Océano Trump’.

Sin embargo, en esta ocasión la compañía se negó a ceder a los caprichos del mandatario de Estados Unidos.

“No, no, no. Esta vez no lo voy a hacer... los océanos son diferentes, señor”, respondió el CEO de Google, Sundar Pichai, reveló Trump durante un mitin en Carolina del Sur, según la cadena CBS.

La razón por la que Google Maps no cambió el nombre tal como lo pidió Trump es que los océanos abarcan a varios países, por lo que el mandatario dijo que probablemente abandone su idea.

Así surgió la idea de Trump de cambiarle el nombre al océano Atlántico

Durante el mitin, Trump afirmó: “Tenemos un lago y un golfo. Ahora necesitamos un río y un océano”.

El presidente de EU aseguró que solo le gustan dos océanos: el Atlántico y el Pacífico, por lo que no pondría ‘Trump’ ni ‘Estados Unidos’ en ningún otro lugar.

Dichas declaraciones ocurren luego de que el año pasado, el mandatario de EU declarara que el Golfo de México se llamaría ahora ‘Golfo de América’, lo cual fue adoptado por algunas plataformas, una de ellas, Google.

Hace unos meses, Trump también ordenó que se cambiara el nombre del Lago Ontario para nombrarlo ahora ‘Lago América’ en medio de la tensión comercial que mantiene con Canadá.

Manifestantes interrumpen a Trump durante mitin en Carolina del Sur

Durante ese mismo mitin, Trump fue interrumpido por al menos una docena de manifestantes, que le gritaron distintas consignas e insultos.

“Esta gente está loca”, dijo Trump al ser interrumpido por tres de estos manifestantes al grito de “traidor” y “publiquen los archivos de Epstein” al inicio de su discurso, centrado en logros que destaca de su Administración.

Su alocución fue también un llamado directo a los votantes para respaldar a la senadora Darline Graham, que busca mantener en las legislativas del 3 de noviembre el escaño que asumió tras el deceso de su hermano Lindsey Graham.

De acuerdo con los medios presentes, a lo largo de los más de noventa minutos de discurso, al menos doce manifestantes fueron desalojados del recinto por interrumpir al mandatario, en una respuesta que se ha vuelto cada vez más común durante los actos electorales, tanto de Trump como de su vicepresidente, JD Vance.

*Con información de EFE