¿Quién es Lety Ramírez, la normalista que llega a la Secretaría del Bienestar?

Leticia Ramírez Amaya en una conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

Leticia Ramírez Amaya asumirá la Secretaría del Bienestar tras la renuncia de Ariadna Montiel, quien estuvo al frente de la dependencia y gestionó los programas sociales del gobierno federal desde 2022.

“Presidenta Claudia Sheinbaum, me siento profundamente honrada y agradecida por la confianza que me ha dado”, escribió Ramírez en su cuenta de X, antes Twitter.

Amaya era coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia, y solía acompañar a la titular del Ejecutivo federal en sus giras por el país.

Ahora tendrá a su cargo la distribución de los programas del Bienestar, cuyo presupuesto durante este 2026 ascenderá el billón de pesos.

“Trabajaremos con amor y convicción para que el bienestar y la justicia social continúen llegando a todas las familias mexicanas”, añadió la funcionaria.

¿Quién es Leticia Ramírez Amaya?

Leticia Ramírez es profesora normalista egresada de la Escuela Nacional de Maestros, con estudios en Antropología Social y formación en Alta Dirección Pública.

Inició dando clases de educación primaria en la zona poniente de la Ciudad de México.

Sus primeros pasos en la política datan de finales de los 80, cuando formó parte del movimiento magisterial democrático en la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la capital del país.

Su cercanía con el movimiento de la Cuarta Transformación (4T) se remonta al año 2000, cuando se desempeñó en el área de Atención Ciudadana del entonces Distrito Federal y en la que permaneció por 12 años, en las gestiones de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard Casaubón.

Leticia Ramírez fue secretaria de Educación Pública durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. (Presidencia)

Después del triunfo de López Obrador en 2018, en la primera mitad del sexenio la profesora volvió a estar enfrente de la atención a la ciudadanía, pero a nivel nacional.

El 15 de agosto de 2022, tras la gestión de Delfina Gómez, Lety Ramírez fue nombrada secretaria de Educación Pública.

Durante su gestión en la SEP, se encargó de lanzar la Nueva Escuela Mexicana, un modelo educativo que rediseñó los libros de texto gratuitos.