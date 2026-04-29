‘El Viceroy’, hermano del ‘Señor de los Cielos’ y heredero del Cártel de Juárez, busca pactar con EU

El exlíder criminal tiene algunos meses en pláticas con autoridades estadounidenses para lograr un acuerdo de culpabilidad. (Cuartoscuro).

La jueza federal Joan Azrack determinó que la siguiente audiencia de Vicente Carrillo Fuentes ‘El Viceroy' se llevará a cabo el próximo 28 de julio, luego de que la fiscalía anunciara el martes que seguía negociando un acuerdo de culpabilidad con el capo.

‘El Viceroy’ enfrenta cargos en el Distrito Este de Nueva York por pertenencia a una organización criminal y distribuir cocaína a Estados Unidos.

“Según las acusaciones, Vicente Carrillo Fuentes fue responsable de importar miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos, conspirar para asesinar a los rivales de su organización y obtener decenas de millones de dólares en ganancias del narcotráfico”, afirma el Departamento de Justicia.

De no llegar a un acuerdo en los tres meses antes de su próxima comparecencia, ‘El Viceroy’ podría enfrentar un juicio y, si es hallado culpable, podría recibir cadena perpetua.

Una imagen de 2014 de Vicente Carrillo, El Viceroy, quien actualmente se encuentra preso en EU. (Cuartoscuro)

Cabe recordar que, como ha sucedido en otros casos, en agosto de 2025 el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que no pedirá la pena de muerte para el capo.

Carrillo Fuentes fue detenido en octubre de 2014 en México y, en 2025, formó parte de los 55 líderes criminales que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo envió a Estados Unidos, como parte de las acciones de colaboración con la administración de Donald Trump.

Vicente Carrillo Fuentes se volvió el líder del Cártel de Juarez tras la muerte de su hermano mayor Amado Carrillo, “El señor de los cielos”.

‘El Viceroy’ forjó un entramado criminal con el Cártel de Sinaloa que, tras años de mantenerse y beneficiar a ambos grupos, se quebró en 2004 por un conflicto familiar entre Vicente Carrillo y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Dicha ruptura significó el inicio de una guerra entre ambas organizaciones y dejó decenas de muertos en estados como Sinaloa y Chihuahua.