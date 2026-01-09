‘El Viceroy’, líder del Cártel de Juárez, compra tiempo en las negociaciones con EU y ‘salir bien librado’

Una imagen de 2014 de Vicente Carrillo, El Viceroy, quien actualmente se encuentra preso en EU (Foto: IVÁN STEPHENS /CUARTOSCURO)

Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, compareció este 8 de enero de 2026 en una audiencia intermedia en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, como parte de su proceso penal en Estados Unidos.

La diligencia fue breve y se estableció una fecha, para que el exlíder del Cártel de Juárez vuelva a presentarse ante la justicia estadounidense.

¿Cuándo será la próxima audiencia de Vicente Carrillo, ‘El Viceroy’?

El tribunal fijó que El Viceroy comparecerá nuevamente el 28 de abril de 2026 ante la jueza Joan M. Azrack, a las 11:00 horas, para evaluar los avances en las negociaciones con la fiscalía federal de Estados Unidos en torno a un posible acuerdo de culpabilidad por cargos vinculados a crimen organizado y narcotráfico.

La audiencia del 8 de enero sustituyó a la previamente programada para noviembre de 2025, la cual fue pospuesta por la defensa para preparar y revisar los elementos de prueba, así como para continuar las conversaciones con las autoridades judiciales estadounidenses, según documentos citados por medios especializados.

El proceso que sigue Carrillo Fuentes se da en el contexto de una causa penal federal en la cual se le imputan 46 cargos, entre ellos tráfico de cocaína y marihuana, lavado de dinero y conspiración para la importación de drogas.

El desarrollo de la audiencia en Nueva York ocurre mientras El Viceroy —capturado en Torreón, Coahuila, en 2014— continúa negociando con la fiscalía estadounidense la posibilidad de un arreglo que reduzca los cargos o penalidades a cambio de cooperación.

¿Qué se espera en la próxima audiencia de ‘El Viceroy’?

La audiencia del 8 de enero de 2026 fue de carácter intermedio, sin resoluciones sustantivas sobre juicio o condena, y enfocada en el calendario procesal.

El tribunal estableció el 28 de abril como la nueva fecha para que la defensa y la fiscalía informen sobre el estado de las negociaciones de un acuerdo de culpabilidad en el caso.

Este tipo de audiencias son comunes en procesos penales federales complejos, especialmente cuando las partes exploran resoluciones alternativas al juicio tradicional. No hay evidencia pública confirmada aún sobre un acuerdo final.

México entrega al ‘Viceroy’ después de 10 años

Vicente Carrillo Fuentes fue llevado a Estados Unidos y presentado ante la justicia federal en febrero de 2025, cuando el gobierno de México realizó una entrega masiva de narcos.

‘El Viceroy’, quien tenía 10 años preso en México, se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por narcotráfico y delitos conexos. La fiscalía buscó inicialmente medidas severas en su contra, pero en agosto de 2025 se informó que no buscaría la pena de muerte, un cambio vinculado a negociaciones jurídicas y diplomáticas entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

El proceso legal sigue activo, con múltiples audiencias previstas y sin una sentencia definitiva al momento.