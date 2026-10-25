De totomoxtle a queso de bola: Top de los mejores panes de muerto de CDMX en 2026

Consuelo Pan de Madre ganó dos categorías de la Paneada Santa Clara 2026 con su pan de muerto negro, elaborado con ceniza de totomoxtle. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

Hubo un tiempo en que el pan de muerto relleno de nata era la extraña novedad en las panaderías, pero la glotonería le caló hasta los huesos a los hornos, y ahora la pugna es por ver quién hace la pieza más creativa de la temporada.

El Día de Muertos siempre sabe a algo más que a los sabores cítricos de la ralladura de naranja y al toque de la flor de azahar que encontramos en los de la Ciudad de México, pues en el país hay panes de todo tipo de masas y formas (humanos, animales, vegetales o seres fantásticos).

Los panes de muerto rellenos de 2026 sorprenden con combinaciones que van de la nata y la guayaba hasta el queso de bola, mazapán, mascarpone y dulce de leche. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

Además de esa diversidad —tan vasta que nos faltaría ser un gato negro de nueve vidas para probar todos los tipos—, ahora el vivo encuentra el gozo en llenarse de migajas y azúcar, mientras descubre sorpresas como queso de bola, mazapán, chabacano, mascarpone, esencia de rosas, ate de guayaba o dulce de leche.

Para dar una ‘chopeadita’ a la variedad, la Paneada Santa Clara celebró una nueva edición donde puso a competir a 17 panaderías de la Ciudad de México por ser la mejor propuesta culinaria en tres categorías: tradicional, relleno y creativo.

La Paneada Santa Clara 2026 reunió a 17 panaderías de CDMX con propuestas que van del pan de muerto tradicional a versiones con queso de bola, mascarpone y chabacano. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

Loa ganadores de la Paneada Santa Clara 2026

Luego de que un jurado de periodistas y creadores de contenido especializados en gastronomía se aflojó el cinturón para probar los 17 panes de Día de Muertos 2026, destacó Consuelo Pan de Madre, la cual triunfó en dos categorías: tradicional y original.

Consuelo acumula cuatro premios en tres años (2023, 2025 y 2026) de la Paneada Santa Clara: “Este año, ¡la alegría llegó por partida doble! (...) ¡Seguiremos horneando con el corazón!“, celebraron en Instagram.

Consuelo demostró que, después de varios años de ser codiciado, un buen pan de muerto negro sigue seduciendo los comensales. El peculiar color lo da la ceniza de totomoxtle (hojas de maíz que usualmente se usa para envolver tamales).

El pan de muerto es uno de los sabores más representativos del Día de Muertos en México, con recetas que van de las tradicionales masas aromatizadas con naranja y azahar a versiones rellenas de cremas, frutas y dulces. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

Rosetta, ya consolidada como la “vieja confiable” de la Ciudad de México, apostó en esta ocasión por cuidar los procesos con masa madre y fermentación lenta.

En los rellenos, predominaron sabores como nata y guayaba (en mermelada de ate, mousse y compota); mientras que Tere Cazola se aventuró con el queso de bola.

También brillaron sabores como el de Café Sofitel, especializado en alta repostería francesa, que decidió innovar con un pan de muerto con forma de croissant (con todo y sus huesitos) relleno de crema de azahar.

Mejor pan de muerto tradicional

1° Lugar – Consuelo: con un toque de ceniza de totomoxtle.

con un toque de ceniza de totomoxtle. 2° Lugar – Panadería Rosetta: elaborado con masa madre y fermentación lenta, harina molida en piedra, mantequilla, ralladura de naranja y agua de azahar.

elaborado con masa madre y fermentación lenta, harina molida en piedra, mantequilla, ralladura de naranja y agua de azahar. 3° Lugar – Elizondo: masa tipo brioche de miga suave.

Consuelo Pan de Madre conquistó dos primeros lugares en la Paneada Santa Clara 2026 con su pan de muerto negro, elaborado con ceniza de totomoxtle, y suma cuatro premios en tres años. (Foto: Cortesía)

Mejor pan de muerto relleno

1° Lugar – Maison Kayser: Relleno de nata francesa con mermelada de ate de guayaba, destaca por su suavidad y notas afrutadas.

Relleno de nata francesa con mermelada de ate de guayaba, destaca por su suavidad y notas afrutadas. 2° Lugar – Sofía Cortina: relleno de vainilla.

relleno de vainilla. 3° Lugar – Sofitel: Con forma de croissant, relleno de crema de azahar.

Pan de muerto más original

1° Lugar – Consuelo: con ceniza de totomoxtle.

con ceniza de totomoxtle. 2° Lugar – Tere Cazola: relleno de queso de bola.

relleno de queso de bola. 3° Lugar – Buñuelo: preparado con nata, ralladura de naranja, trozos y mermelada de chabacano.

El pan de muerto llega en distintas formas y sabores, desde la tradicional pieza redonda con huesitos hasta la versión de croissant de Sofitel, rellena de crema de azahar. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

People’s Choice (Voto del Público)

Ladurée se llevó el reconocimiento del público, con su masa brioche perfumada y su interior de crema de mascarpone aromatizada con flor de azahar y esencia de rosas.

¿Dónde comer pan de Día de muertos 2026?

Si quieres armar tu propia paneada, puedes aventurarte a saborear otras opciones.

Aunque no fueron premiados, hay panes que vale la pena explorar, como el de Bou, esponjoso y con glaseado de azahar y naranja; Peltre Lonchería fue una sabrosa sorpresa con una masa que incorpora cacao y dulce de leche.

Para seguir con los sabores frutales, la Pastelería Mallorca hizo uno de relleno de tarta vasca con compota de guayaba; y Ladurée no se ganó el voto del público en vano.

Iddis Bakery también podría ganarse tu mordida, con su tradicional esencia de azahar, ralladura de naranja valenciana y relleno de mousse de mascarpone.

Estas fueron las 17 participantes.