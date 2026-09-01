Claudia Ruiz, ganadora de ‘MasterChef 27/7′, usará el premio para poner una panadería y ‘regalar café’

Después de 15 semanas de competencia, Claudia Ruiz fue la ganadora de MasterChef 24/7 y obtuvo un premio de 2 millones de pesos antes de impuestos. Ahora, la cocinera ya tiene claros algunos de los proyectos que quiere realizar con el dinero que recibió.

Uno de sus principales objetivos es cumplir el sueño de abrir una panadería en Ciudad Madero, Tamaulipas, lugar donde actualmente radica.

Además de emprender su propio negocio, la participante de MasterChef 24/7 destinará una fracción del premio para apoyar a sus padres, especialmente a su papá, quien presenta un problema en uno de sus ojos que le dificulta ver y le provoca molestias constantes.

Claudia Ruiz ganó 'MasterChef 24/7' y se llevó dos millones de pesos como premio. (Cortesía TV Azteca) (J A FLORES)

Claudia Ruiz, ganadora de ‘MasterChef 24/7′, describe la panadería que pondrá con el dinero del premio

En entrevista con El Financiero, Claudia Ruiz contó cómo imagina el negocio que quiere construir después de su paso por MasterChef 24/7. La cocinera desea continuar su carrera en la gastronomía y aprovechar los conocimientos que adquirió durante el programa.

“Me pienso dedicar a la gastronomía, explotar al máximo todo lo aprendido allá adentro, por eso voy a poner mi panadería con repostería”, explicó.

Su intención es comprar un terreno grande donde construir una panadería de tres pisos. Entre sus planes está colocar muros de vidrio para que los clientes puedan observar a los panaderos mientras hornean o amasan.

El establecimiento también tendría un espacio para que los visitantes puedan sentarse a tomar café, el cual Claudia planea ofrecer de manera gratuita. Además, contempla contar con internet y pantallas en las que se puedan mostrar contenidos relacionados con la cocina.

Otro de sus proyectos consiste en ofrecer pasteles personalizados, por lo que también piensa adquirir computadoras que le permitan diseñar junto con sus clientes los proyectos y volverlos realidad.

Sin embargo, antes de comenzar con la construcción de su panadería, tiene pensado invertir en herramientas básicas para continuar cocinando desde casa. Entre sus primeras compras estarán una estufa y un refrigerador, debido a que los que actualmente tiene ya no funcionan adecuadamente.

Claudia Ruiz reveló qué hará con el premio que recibió por ganar 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cortesía TV Azteca) (J A FLORES)

Claudia Ruiz, de ‘MasterChef 24/7’ cuenta que su papá tiene un problema de la vista

Claudia apartó una cantidd del premio para mejorar las condiciones de vida de sus padres. Claudia explicó que una de sus principales preocupaciones es la salud de su papá, quien tiene malestares en uno de sus ojos.

Según relató la cocinera de MasterChef 24/7, el problema se agravó después de que su papá fue diagnosticado con diabetes y debido a las actividades que realiza como técnico en electrónica, entre ellas la soldadura.

Claudia explicó que su intención es ayudarlo a recibir la atención médica que necesita, pues las molestias en uno de sus ojos son constantes y, según su relato, también presenta inflamación y un derrame.

“Quiero que mi papá vea y tenga la vida que se merece, especialmente porque sigue trabajando”, expresó.

La ganadora de MasterChef 2026 también contó que su papá fue sometido recientemente a una intervención en un hospital público, pero aseguró que, desde su perspectiva, el procedimiento no tuvo el resultado esperado y las molestias incluso aumentaron.

Claudia Ruiz planea poner una panadería luego de ganar 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cortesía TV Azteca) (J A FLORES)

Claudia Ruiz cuenta su experiencia dentro de ‘MasterChef 24/7′

Convertirse en la ganadora de la competencia representó una sorpresa para Claudia, especialmente porque durante las primeras semanas algunos de sus compañeros dudaban de sus posibilidades de avanzar.

La cocinera recordó que llegó a pensar que no tendría posibilidades de entrar al Top 12, pero decidió concentrarse únicamente en cocinar y evitar que los comentarios de sus compañeros afectaran su desempeño.

Claudia aseguró que mantenerse enfocada en su objetivo de llegar a la final de MasterChef 24/7 fue una de las claves para sobrellevar las semanas de competencia. Incluso, prefería pasar el tiempo cocinando y concentrada en sus preparaciones para mantenerse alejada de los conflictos que surgieron dentro del programa.

La cocinera también reconoció que sus compañeros la ayudaron a salir de su zona de confort y aseguró que abandonó la competencia como una persona diferente, con mayor confianza en sus capacidades.

“Fui a representar a muchas mujeres mexicanas”, señaló Claudia, quien considera que su paso por el reality también le permitió trabajar en aspectos personales como aprender a valorarse y aceptarse.