‘No es espacio público’: Así es Entre, cafetería donde un extranjero exigió a mexicanas guardar silencio

Hasta este momento, ni la cafetería ni las personas involucradas en la discusión han hablado sobre lo que pasó. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Pexels).

Ir a tomar una taza de café en compañía de amigos o familiares es solo un pretexto para llevar la sobremesa a un espacio diferente. La conversación se puede extender por horas y las risas se presentan a medida que avanza la reunión.

Una experiencia que para muchos es placentera, pues la conversación se acompaña de bebidas calientes o frías y postres, pero que no es del agrado de todos, tal como quedó demostrado recientemente en Entre, una cafetería de la Ciudad de México.

Pues mientras dos mujeres disfrutaban de sus bebidas y la conversación, un ciudadano extranjero les reclamó por el ruido que estaban haciendo y les exigió que guardaran silencio.

¿Qué pasó con el extranjero en Entre, cafetería de CDMX?

El video compartido por la usuaria de TikTok ‘Mexicanísima’ muestra que tanto el hombre extranjero como ella y su acompañante estaban disfrutando de las bebidas en las mesas que la cafetería tiene dispuestas sobre la banqueta.

Durante la discusión, el hombre alega que las mujeres están haciendo demasiado ruido con su conversación, una situación que para él es desagradable: “Es una falta de respeto por los otros”, comenta el sujeto.

Ante ello, las mujeres explican que se encuentran en un espacio público, especialmente porque están en la calle, por lo cual tienen la libertad de reírse y conversar como lo hace cualquier persona.

“Yo puedo reírme, yo puedo cantar y yo puedo hablar fuerte”, comentó. El hombre continuó la conversación debido a que afirmó que no se trata de un espacio público, por lo cual ellas deberían guardar silencio.

El hombre se molestó por el ruido que estaban haciendo las mujeres. (Foto: Captura de pantalla)

“Habla con ellos, por favor, porque este no es un espacio público”, dijo. En el clip, una de las mujeres afirma que él está haciendo más “escándalo” al discutir que ellas con su conversación.

Finalmente, quien está grabando le cuestiona si acaso la calle es suya para que tenga derecho a pedirles silencio y afirmar que no se trata de un espacio público, a lo que el extranjero responde: “Sí, yo compré productos y soy un cliente de este establecimiento”.

Se desconoce qué sucedió después, ya que el video se corta. Tras la polémica, el perfil de ‘Mexicanísima’ se encuentra desactivado. Aunque los internautas aseguran que el extranjero es un DJ que lleva por nombre Djezmo, no se ha corroborado esta información.

Cabe señalar que, tras la polémica por el video de la cafetería, el perfil del DJ también fue desactivado. Hasta este momento, la cafetería Entre no ha emitido un comunicado sobre lo sucedido.

¿Cómo es Entre, la cafetería donde un extranjero pidió a mexicanas silencio?

Entre cuenta con cuatro ubicaciones diferentes, dos de ellas en la colonia Roma Norte. No obstante, la sucursal en donde sucedieron los hechos se encuentra dentro de la plaza The Apex.

Por fuera, la cafetería puede parecer pequeña, ya que lo primero que se ve es la caja, el mostrador con los postres y la barra en donde se preparan las bebidas; no obstante, hacia atrás hay algunas mesas.

Además, las personas que acuden también tienen la opción de consumir sus productos fuera de la tienda, debido a que en el exterior cuenta con mesas colocadas sobre la banqueta.

Estas, además, tienen una pequeña sombrilla para evitar que la luz del sol dé directamente a sus clientes. Las personas que han acudido afirman que este es un espacio ideal para pasar un momento agradable y tranquilo.

La cafetería tiene algunas mesas en el exterior, pero también cuenta con espacio para comer dentro. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuánto cuesta tomar un café en Entre?

El producto estrella de Entre es el café de especialidad, pero en su carta también se pueden encontrar otras bebidas, como matcha, chai y chocolate, así como algunos postres para acompañar, como galletas y panqués.

Los precios van de los 30 pesos por el espresso doble a los 75 pesos por opciones como el moka grande o el dirty chai en tamaño grande. Los postres tienen un precio de 50 pesos, sin importar cuál se seleccione.

Panadería

Galleta: 50 pesos

Panqué de elote: 50 pesos

Café

Espresso doble: 30 pesos

Espresso doble grande: 35 pesos

Americano mediano: 35 pesos

Americano grande: 40 pesos

Cold brew mediano: 60 pesos

Latte mediano: 45 pesos

Latte grande: 50 pesos

Flat white: 45 pesos

Moka mediano: 70 pesos

Moka grande: 75 pesos

Bebidas especiales

Matcha latte mediano: 50 pesos

Matcha latte grande: 55 pesos

Chai mediano: 55 pesos

Chai grande: 60 pesos

Dirty chai mediano: 70 pesos

Dirty chai grande: 75 pesos

Chocolate mediano: 55 pesos

Chocolate grande: 60 pesos

El cheque promedio por persona es de 105 pesos; sin embargo, el gasto puede ser más elevado dependiendo de la bebida que se ordene y de si se pide un postre para acompañar.

¿Dónde está Entre, cafetería de la Ciudad de México?

La cafetería en donde sucedieron los hechos se encuentra en la calle Acapulco número 44, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, justo a la entrada de la plaza The Apex.