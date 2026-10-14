Choque entre agentes y presuntos sicarios en Oaxaca deja a dos oficiales heridos

Dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) resultaron heridos durante un enfrentamiento a balazos registrado este miércoles en San Miguel Panixtlahuaca, en la región de la Costa de Oaxaca, donde la Fiscalía General del Estado (FGEO) ejecutó tres cateos simultáneos que culminaron con la detención de tres personas y el aseguramiento de armas, cartuchos y presuntas drogas.

De acuerdo con información de la institución ministerial, los agentes sufrieron lesiones superficiales ocasionadas por esquirlas que rebotaron durante el intercambio de disparos. Aunque recibieron atención médica, las heridas no ponen en riesgo su vida, precisó la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron cuando personal de la AEI intentó ingresar a uno de los domicilios intervenidos como parte de las diligencias ministeriales. Desde el interior del inmueble, los ocupantes habrían respondido con ráfagas de armas de fuego de grueso calibre, por lo que los investigadores repelieron la agresión para controlar la situación.

La confrontación también dejó daños en un vehículo oficial, alcanzado por impactos de bala durante el operativo.

Las intervenciones fueron resultado de trabajos de inteligencia realizados por la FGEO para localizar y asegurar presuntos narcóticos en tres inmuebles del municipio. El despliegue estuvo encabezado por agentes investigadores procedentes de la capital oaxaqueña, la Comandancia General y las comandancias de Alto Impacto, Río Grande, Nopala y Juquila.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, en un operativo coordinado para intervenir los domicilios y detener a los presuntos integrantes de una estructura delictiva que operaría en esa zona de la Costa.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca aseguró el arsenal de los miembros capturados del la banda delictiva 'Grupo Operativo 666'”. (FGEO).

La Fiscalía informó que fueron detenidos Francisco “N”, Manuel “N” e Ignacio “N”, quienes son investigados por su probable pertenencia al grupo denominado “Grupo Operativo 666”.

Según las líneas de investigación ministerial, esta organización estaría relacionada con presuntas actividades de cobro de piso, extorsión, venta de drogas, tráfico de armas y sicariato. Sin embargo, será el desarrollo de las investigaciones y, en su caso, las determinaciones judiciales las que establezcan las responsabilidades correspondientes.

Aseguran arsenal en Oaxaca tras operativos

Durante las diligencias practicadas en los tres domicilios, los agentes aseguraron un arsenal compuesto por armas largas y cortas, además de cartuchos útiles de distintos calibres. También localizaron sustancias con características de narcóticos, cuya naturaleza deberá establecerse mediante los procedimientos periciales correspondientes.

El armamento, las municiones y las presuntas drogas quedaron incorporados a la carpeta de investigación para continuar con las indagatorias y determinar su posible relación con otros hechos delictivos registrados en la región.

Tras lo ocurrido, el titular de la Fiscalía General del Estado expresó su respaldo a los dos agentes lesionados y reconoció su intervención durante el operativo, al tiempo que manifestó sus deseos de pronta recuperación.

La institución señaló que las acciones de investigación y coordinación con las corporaciones federales continuarán para combatir a los grupos criminales que presuntamente operan en la Costa oaxaqueña.

El enfrentamiento ocurrido en San Miguel Panixtlahuaca evidenció los riesgos que enfrenta el personal ministerial durante la ejecución de órdenes de cateo en zonas donde las autoridades investigan la posible presencia de organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

Por ahora, la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para integrar los indicios asegurados, esclarecer la agresión contra los agentes y determinar la situación jurídica de las tres personas detenidas.