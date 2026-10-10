Detienen en Edomex a ‘El Javiercillo’, presunto extorsionador de la Unión 300, por despojo en Tecámac

Javier 'N', alias 'El Javiercillo', fue detenido en Tlalnepantla por presuntamente extorsionar a un hombre en Tecámac.

Tecámac, EDOMEX. Autoridades detuvieron a Javier ‘N’, conocido como ‘El Javiercillo’, integrante de un grupo delictivo autodenominado ’300 y/o Unión 300′, relacionado con delitos como extorsión, despojo, y homicidios.

El detenido tenía como zona de operación municipios mexiquenses del norte y norponiente del Valle de México, como Ecatepec, Tecámac y Cuautitlán, entre otros.

Elementos de la Fiscalía del Estado de México cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de ‘El Javiercillo’ por su posible participación en el delito de extorsión en agravio de un masculino.

‘El Javiercillo’ habría despojado de su casa a vecino de Tecámac

De acuerdo a las indagatorias del Ministerio Público, el 6 de julio de 2024 la víctima se encontraba en su domicilio, ubicado en cerrada de Bosque de los Cipreses del fraccionamiento Héroes de Tecámac, cuando aribó Javier ‘N’ en compañía de otros sujetos portando armas de fuego.

Los agresores habrían amenazado a la víctima para que los dejara entrar a su domicilio, con el objetivo de que uno de ellos tomará posesión del inmueble como nuevo dueño.

Javier 'N' fue trasladado al penal de Barrientos, donde quedó a disposición de un juez. (Fiscalía del Estado de México)

Además le exigieron la cantidad de tres mil pesos como renta para que pudiera seguir habitando su vivienda, cantidad que debería pagar los primeros cinco días de cada mes.

Ese mismo día la víctima recibió una llamada de los extorsionadores para que le entregara un vehículo de su propiedad a uno de los sujetos. Varios días después, el hoy detenido habría regresado por el automóvil y el pago del dinero, sin embargo, la víctima solo tenía mil 500 pesos, los cuales entregó por miedo a las represalias.

Javier ‘N’ ingresa al penal de Barrientos por extorsión

Tras la denuncia, el Agente del Ministerio Público inició las averiguaciones e identificó al probable responsable de los hechos, por lo que solicitó y obtuvo de un Juez la orden de aprehensión por el delito de extorsión.

Fue así como policías ministeriales lo aseguraron en el municipio de Tlalnepantla, y lo ingresaron al centro penitenciario conocido como Barrientos, donde quedó a disposición de un Juez quien determinará su situación legal.

La Fiscalía estatal puso a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770, y la aplicación FGJEdomex, para que en caso de reconocer a este sujeto como probable implicado en otro hecho delictivo, lo denuncien.