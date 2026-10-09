Asesinan a Hamuraby S. M., director del portal ‘Pinotepa Comunica’, dentro de su vivienda en Oaxaca

El asesinato de Hamuraby S. M. ocurrió en el barrio La Planta, en Santiago Pinotepa Nacional.

Hamuraby S.M., director del portal de noticias Pinotepa Comunica, fue asesinado durante un ataque armado registrado la tarde de este viernes en su domicilio, ubicado en Santiago Pinotepa Nacional, en la región de la Costa de Oaxaca. Una mujer resultó herida y fue trasladada a un hospital, donde permanece delicada de salud.

Los hechos ocurrieron antes de las 16:00 horas, cuando corporaciones de seguridad recibieron reportes sobre detonaciones de arma de fuego en una vivienda situada en el cruce de la calle Novena Poniente y Décima Quinta Sur, en el barrio La Planta.

Tras recibir el aviso, elementos policiales se trasladaron al lugar y confirmaron que un hombre había perdido la vida por impactos de bala. En un primer momento, la víctima fue identificada como un trabajador del volante; posteriormente se informó que también se desempeñaba como director del medio digital Pinotepa Comunica.

De acuerdo con los reportes disponibles, hombres armados ingresaron al inmueble y dispararon contra las personas que se encontraban en el sitio. Durante la agresión, una mujer resultó lesionada, por lo que paramédicos le brindaron los primeros auxilios y la llevaron de emergencia a un hospital para recibir atención especializada.

La zona fue acordonada por las autoridades para preservar los indicios, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y establecer las circunstancias del homicidio.

Ataque armado en Pinotepa Nacional deja tres muertos

En información relacionada con hechos violentos en la región, se reportó también una agresión directa en la que estuvieron involucrados un hombre identificado por las iniciales D. A. S. A., alias ‘El Darío’, un taxista de iniciales H. S. H. y una tercera persona identificada como O. F. M. M.

Según la información difundida sobre este segundo reporte, el taxista esperaba a su cliente para proporcionarle un servicio de transporte cuando ocurrió el ataque dirigido contra ‘El Darío’. Durante la agresión, el conductor fue alcanzado por los disparos y murió en el lugar, al igual que la tercera víctima.

El hombre identificado como ‘El Darío’ resultó inicialmente herido y fue trasladado de urgencia a un hospital regional. Sin embargo, horas después falleció a consecuencia de las lesiones sufridas.

La Fiscalía informó que, desde que tuvo conocimiento de las detonaciones, desplegó personal multidisciplinario mediante la Vicefiscalía Regional de la Costa para intervenir en las investigaciones.

Hasta el momento, la información proporcionada no permite establecer si este segundo ataque corresponde al mismo hecho ocurrido en la vivienda de Hamuraby S. M. o a un incidente distinto, por lo que ambos reportes requieren confirmación oficial antes de establecer una relación entre las víctimas.

Piden esclarecer asesinato del director de Pinotepa Comunica

Tras conocerse el asesinato del director de Pinotepa Comunica, medios de comunicación locales difundieron mensajes de condolencias dirigidos a sus familiares, amistades y compañeros de trabajo.

Asimismo, expresaron la necesidad de que las autoridades investiguen el caso y esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió la agresión, además de determinar quiénes participaron y cuál fue el móvil del crimen.

Las diligencias ministeriales deberán establecer la mecánica de los hechos y reunir los elementos necesarios para avanzar en la investigación. Hasta contar con información oficial, no se puede atribuir responsabilidad por el homicidio a personas específicas ni confirmar un posible móvil.

El asesinato de Hamuraby S. M. generó preocupación en el ámbito periodístico de la Costa oaxaqueña, mientras se espera que la Fiscalía proporcione información confirmada sobre los avances de las indagatorias.