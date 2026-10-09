Maru Campos anuncia cambios en Seguridad Pública y la Fiscalía de Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció este viernes cambios en su Gabinete de Seguridad y Justicia: designó a Gilberto Loya Chávez como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) y a Luis Ángel Aguirre Rodríguez como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Durante un mensaje en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, la mandataria estatal explicó que los nombramientos buscan fortalecer la procuración de justicia y mantener la exigencia de resultados en materia de seguridad.

“Lo hago para seguir poniendo orden en casa y dar a la procuración de justicia la misma exigencia de resultados que hoy tiene la seguridad en el estado de Chihuahua”, afirmó.

Campos señaló que la designación de Loya como encargado del despacho no representa el nombramiento definitivo del fiscal general, pues este deberá seguir el procedimiento establecido en la Constitución estatal y el Congreso de Chihuahua.

“La designación definitiva del fiscal general seguirá el proceso que marcan la Constitución y el Congreso del Estado. Mientras tanto, la Fiscalía no se detiene un solo día”, sostuvo.

Gilberto Loya deja Seguridad Pública

La gobernadora destacó el trabajo de Gilberto Loya al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, donde, dijo, construyó un modelo de eficiencia, inteligencia y resultados, con la Plataforma Centinela como uno de sus principales ejemplos.

“Lo que Gilberto construyó en la Secretaría de Seguridad Pública, un modelo de eficiencia, inteligencia y resultados, con la Plataforma Centinela como su mejor ejemplo, es justo lo que la procuración de justicia necesita hoy: resultados, resultados y resultados”, expresó.

Campos agregó que su expectativa es que la Fiscalía trabaje con orden, disciplina y coordinación, además de mantener cercanía con las víctimas.

“Los chihuahuenses no esperan pretextos, están cansados de ellos. Esperan justicia y eso es lo que debemos entregar”, enfatizó.

La mandataria también agradeció a Francisco Sáenz Soto por el trabajo realizado durante los últimos meses al frente del despacho de la Fiscalía y señaló que le pidió continuar dentro de la institución.

Luis Ángel Aguirre releva a Gilberto Loya en Seguridad Pública

Para ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Maru Campos designó a Luis Ángel Aguirre Rodríguez, quien se desempeñaba como subsecretario de Estado Mayor de esa dependencia.

La gobernadora afirmó que su experiencia dentro de la Secretaría permitirá dar continuidad a la estrategia de seguridad y al trabajo cotidiano de la institución.

“Conoce también la estrategia y garantiza continuidad en el trabajo diario por la seguridad de las familias chihuahuenses”, señaló.

Campos indicó que ambos funcionarios tendrán la encomienda de servir a la población y entregar resultados, y les reiteró que contarán con su respaldo y exigencia.

“Vamos a trabajar cerca de las víctimas, con profesionalismo y con exigencia”, afirmó.

Finalmente, la gobernadora sostuvo que su administración continuará tomando las decisiones que considere necesarias para el estado, con firmeza y sin simulación.