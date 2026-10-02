Chihuahua: entre la deuda y la inversión

Chihuahua será uno de los estados donde Morena buscará quitarle al PAN la gubernatura en 2027. El partido acaba de seleccionar al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, como su coordinador estatal, en una elección que será el próximo año muy peleada, pero lo más importante es, en qué condiciones económicas será entregado el estado.

Cruz Pérez Cuéllar (Ilustración de Laura Mancilla)

Y una parte de la respuesta está en la economía. Chihuahua que gobierna Maru Campos, captó mil 497 millones de dólares de inversión extranjera directa en 2024 y mantiene una de las plataformas manufactureras más importantes de México.

Maru Campos (Ilustración de Laura Mancilla)

Ahí, la inversión no se ha detenido, por ejemplo este año Inventec anunció 450 millones de dólares y hasta 6 mil empleos en Ciudad Juárez; Pegatron, 330 millones y mil empleos; ATI, 80 millones y más de 230 puestos especializados, y Safran abrió su quinta planta en la capital con una inversión de 7.4 millones de dólares y 800 empleos.

Lo más interesante, es que no son anuncios de empresas que llegan por primera vez, por ejemplo Safran lleva décadas en Chihuahua y las nuevas inversiones de compañías que ya operan en el estado hablan de una relación que se ha ido construyendo con proveedores, trabajadores especializados e infraestructura, la economía industrial no se ha frenado, y sobre todo, es que no depende de una administración estatal ni nació con Maru Campos: es una plataforma que distintos gobiernos han construido y que ahora enfrenta una nueva oportunidad por el reacomodo de las cadenas productivas de América del Norte.

Pueden criticarla, pero en el gobierno de Campos se tienen buenos números en materia de infraestructura. Para este año anunció una inversión de alrededor de 5 mil millones de pesos en obra pública, de los cuales cerca de mil millones se ejercerán en coordinación con los municipios. Y en junio se puso en marcha, junto con Nafin, un programa de 900 millones de pesos para financiar a micro, pequeñas y medianas empresas, algo que en otros estados han intentado, se ha planeado pero no se logran poner en marcha.

En temas de finanzas públicas, hace cinco años Campos recibió un estado con una deuda de largo plazo cercana a 48 mil millones de pesos, cuya raíz principal se originó en la administración de César Duarte, pero también tuvo que hacerse cargo de un problema de pasivos con proveedores y contratistas que se había agravado durante la administración de Javier Corral; aunque se ha logrado reducir el saldo de la deuda de largo plazo, no se ha logrado sanear como se esperaba, por lo que también debido a la caída del PIB, este año el estado planteó contratar 3 mil millones de pesos de deuda de largo plazo para financiar obra pública.

Los números en general muestran un escenario favorable, por lo que los ataques al menos por este vía en las elecciones tendrán que buscar otros fundamentos, porque no es un estado que tenga que construir desde cero una economía, sino uno con una fuerte vocación industrial, inversiones internacionales en expansión, necesidades importantes de infraestructura y una hacienda pública que deberá seguir administrándose con cuidado, sí, por administraciones pasadas.

Temas de seguridad y agua ahí sí hay muchos pendientes por hacer, pero quizás deberán tener cuidado en el manejo de estas debilidades, porque podrían correr el riesgo, de que por atacar a una administración opuesta, se alejen inversiones y empresas. Ahí todos deben tomar precauciones.

Aeropuertos Mexicanos en expansión

México tuvo una presencia relevante en la Asamblea Anual, Conferencia y Exposición Mundial de ACI (WAGA 2026), que reunió en Lima, Perú, a autoridades, operadores y especialistas para discutir los principales desafíos de la industria aeroportuaria global, en momentos en que el crecimiento de la demanda de pasajeros obliga a acelerar las inversiones en infraestructura.

Entre la delegación mexicana destacó la participación de Aeropuertos Mexicanos (AME), en el panel The Role of the Private Sector in Airport Development, dedicado precisamente al papel que puede desempeñar la iniciativa privada en la ampliación y modernización de la infraestructura aeroportuaria.

La participación de Aeropuertos Mexicanos, encabezada por Javier García Bejos, puso sobre la mesa la experiencia de colaboración público-privada que actualmente impulsa la modernización de terminales estratégicas en el país. AME desarrolla actualmente proyectos en Puerto Escondido, Tepic-Riviera Nayarit y Saltillo, tres terminales con características distintas, pero con un elemento en común: su potencial para convertirse en plataformas de desarrollo económico y conectividad regional.

Rafael Echevarne (Ilustración de Laura Mancilla)

La compañía identifica actualmente a los tres aeropuertos como integrantes de su red. La experiencia mexicana llegó a WAGA en un momento en que América Latina enfrenta un desafío considerable de financiamiento. El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) que tiene a Rafael Echevarne como director general para la región estima que la región requerirá alrededor de 178 mil millones de dólares en infraestructura aeroportuaria durante los próximos 25 años, ante la expectativa de que el número de pasajeros se duplique.

Adopción de IA impusaría PIB

La adopción generalizada de inteligencia artificial podría aumentar en un 5.1 por ciento el PIB de América Latina y el Caribe en una década y si su adopción se mantiene tal cual, el beneficio se limitaría a una mejora de 0.3 por ciento en el PIB regional, según estimados del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al posicionar esta vía de crecimiento como una salida a la trampa de seis décadas de baja productividad.

Si bien, la IA no transformará las economías de la región por sí sola, si es el momento para que los gobiernos deben crear las condiciones habilitantes construyendo las bases para su adopción y promuevan la difusión. De ser así, los países que actúen rápido pueden asegurar un dividendo de IA considerable, pero los que esperen corren el riesgo de quedarse aún más rezagados.

Una adopción generalizada, amplia de la IA podría aumentar en un 5.1 por ciento el PIB de América Latina y el Caribe en una década. Con movilidad laboral, los salarios podrían aumentar hasta un 5.3 por ciento mientras que, sin movilidad, podrían caer hasta un 20.9 por ciento.

Durante la recién Asamblea General de las Naciones Unidas, para el BID es importante que se trabaje coordinadamente porque ya América Latina y el Caribe ha pasado seis décadas en una trampa de baja productividad: el PIB per cápita se mantuvo cerca de una cuarta parte del nivel de Estados Unidos, mientras otras regiones convergían y la IA puede tener una adopción exitosa, un camino más para crecer.

Bancos van ahora por el beis

Y en donde, la competencia también ya es plena, es en las dos ligas de beisbol: la Liga de Verano y la Liga Mexicana del Pacífico, pues algunos bancos han estado disputándose el patrocinio, tal como sucedió en la liga de fútbol. En el caso de la LMB hasta el año pasado, era el banco Coppel que lleva Carlos López-Moctezuma quien la tenía, y desde este año fue reemplazado por Banorte que tiene al frente a Marcos Ramírez, y suma presencia en el mundo deportivo donde el estadio Azteca tiene su marca, y veremos si regresa con Checo Pérez en la próxima fecha en México.

Edgardo del Rincón (Ilustración de Laura Mancilla)

Ahora será Banamex con Edgardo del Rincón como director, quien ponga sus colores en este deporte en la LMP, que tiene una afición fiel y en expansión. Por cierto, el banco patrocina en verano a Oaxaca y a los Diablos. Por lo pronto, la moneda está en el aire.