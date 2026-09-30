Corea mira a México mucho más allá de los microchips

La visita del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung a México dejó sobre la mesa algo que para el sector empresarial es relevante: Corea no está viendo a México únicamente como un mercado, ni mucho menos como un destino para producir microchips, sino como una pieza cada vez más importante dentro de la reconfiguración de las cadenas globales de suministro.

Marcelo Ebrard ( Ilustración de Laura Mancilla)

Y ahí está uno de los grandes temas que quizá pasó un poco desapercibido entre los anuncios sobre semiconductores y tecnología, y en lo que ya la secretaría de Economía con Marcelo Ebrard, trabajan, a la par de que andan en Estados Unidos en las pláticas por el T-MEC. La agenda bilateral incluyó automotriz, electromovilidad, aeroespacial, inteligencia artificial, energía, infraestructura, biotecnología, defensa y desarrollo de proveedores, sectores en los que las compañías coreanas tienen capacidades tecnológicas y donde México cuenta con una posición estratégica por su cercanía con Estados Unidos.

Hoy hay más de 2 mil empresas coreanas operando en México y el comercio bilateral ronda los 30 mil millones de dólares, por lo que es natural que la siguiente etapa, por lo que se planteó durante la visita, es que esa relación deje de concentrarse solamente en grandes inversiones manufactureras y avance hacia cadenas de mayor valor agregado, con más tecnología y participación de empresas mexicanas, tal como ya se hizo cuando fue la época dorada de las maquilas, o en el automotriz.

Un ejemplo muy claro está en San Luis Potosí, donde la relación con Corea ya tiene una expresión industrial concreta. HS Hyosung Advanced Materials firmó un memorándum con el gobierno estatal para impulsar una base de producción de productos industriales y analiza ampliar sus operaciones relacionadas con alfombras para automóviles. Esta detrás toda una cadena de proveedores, logística, servicios, talento y posibles nuevas inversiones.

En el sector aeroespacial también hubo acuerdos entre POSCO International, Korea Aerospace Industries y la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, mientras que en inteligencia artificial NAVER puso sobre la mesa posibles proyectos relacionados con infraestructura de cómputo y transformación digital, esto último de inteligencia artificial, que poco se dijo, pero que para ambos países es un tema importante en el que estarán trabajando. No hay que olvidar que para las compañías coreanas, México tiene un atractivo adicional por su integración productiva con Norteamérica y por la posibilidad de utilizar al país como plataforma para atender el mercado estadounidense. Para México, eso representa una oportunidad, pero también una competencia: otros países están buscando exactamente las mismas inversiones asiáticas.

Por lo pronto, buena noticia de que la visita fuera para revisar dónde se puede producir, invertir, con quién puede desarrollar tecnología y cómo puede fortalecer sus cadenas de suministro desde México. Ojalá que los resultados e inversiones lleguen pronto.

Polo y la operación antes de la emergencia

Si en algo desafortunadamente se ha adquirido experiencia en México, es en actuar previamente ante los desastres naturales, y en el caso de los huracanes que permiten anticipar y actuar preventivamente, la población mexicana, autoridades y las empresas han hecho buen trabajo.

Emilia Calleja (Ilustración de Laura Mancilla)

Ahí, hay que ver, el tema eléctrico, sumamente importante, y en el caso del huracán Polo, que mantuvo en varias ocasiones su categoría 5, la actuación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que lleva Emilia Calleja, antes del impacto ya había desplegado a más de mil 200 trabajadores en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, además de grúas, plantas de emergencia y helicópteros.

La preparación de la empresa comenzó desde el 20 de septiembre, con revisiones en las centrales de generación, aseguramiento de combustible e inspecciones a la red para corregir puntos de riesgo. Más que una lista de previsiones, el objetivo era ganar tiempo cuando comenzaran las afectaciones.

Desde luego, tras tocar tierra, esa segunda parte ya está en marcha, pues tras los primeros cortes, la CFE mantiene mil 335 electricistas y seis helicópteros en puntos estratégicos, mientras que el servicio ya fue restablecido a 35 mil 557 de los 99 mil 363 usuarios afectados. También se han recuperado total o parcialmente 20 de los 60 circuitos de media tensión dañados.

La planeación y prevención deben ir de la mano, aunque desde luego hay fenómenos que rebasan cualquier escenario como fue Otis en Acapulco, pero ahora hay que reconocer que la recuperación empieza prácticamente en cuanto Protección Civil da condiciones para entrar a trabajar.

La batalla por el auto del futuro ya empezó

La llegada de las marcas asiáticas al mercado mexicano ha puesto sobre la mesa, el tipo de auto que los mexicanos necesitan, o que adquieren y ahí los datos oficiales muestran que los eléctricos avanzan.

Takaaki Kuga (Ilustración de Laura Mancilla)

Sin embargo, en esa competencia, la marca Toyota que tiene al frente en nuestro país a Takaaki Kuga, optó por jugar otras cartas y no enfocarse únicamente en los eléctricos y conectables, y continua ofreciendo una variedad diversa.

Ahí, hay que echar un ojo a su estrategia Multi-Pathway que parte de una idea sencilla: no todos los mercados están listos para lo mismo. Por eso mantiene híbridos, híbridos conectables, eléctricos y hasta hidrógeno en su menú. En México, por ahora, el híbrido sigue siendo el caballo de batalla

y los números le dan argumentos. De los 17 mil 46 vehículos electrificados vendidos en agosto, dos de cada tres fueron híbridos, de acuerdo con el INEGI. Entre enero y agosto, los vehículos electrificados ya representaron 12.8 por ciento del mercado.

Toyota lleva cerca de 245 mil híbridos vendidos en México y asegura que con ellos se han evitado 1.9 millones de toneladas de CO₂. Más allá de la cifra, hay otro dato interesante en su argumento: con los minerales críticos necesarios para fabricar la batería de un eléctrico se pueden producir hasta 90 baterías para híbridos.

Lo que muestra que en México el mercado está tomando su propio camino y en el caso de Toyota que ya tiene 12 modelos híbridos, prepara ahora su primer conectable y lleva la quinta generación de su tecnología híbrida. Su meta es que para 2030 más de la mitad de sus ventas en México sean electrificadas.

Lo más importante de la competencia, no es sólo tener un auto para ayudar a reducir emisiones, sino al final el que la gente puede comprar, usar y cargar —o no cargar— todos los días.

Búsqueda de empleo y talento: OCC

En la búsqueda de empleo, tener un mejor salario sigue siendo el motivo principal para cambiar de empresa, en donde cada vez más la inteligencia artificial juega un papel en la selección de los candidatos.

Joseph Zumaeta (Ilustración de Laura Mancilla)

Hoy se da a conocer el estudio “Búsqueda de empleo y talento en línea 2026” realizado por OCC, que dirige Joseph Zumaeta, country manager de Redarbor en México y en la cual adelantamos unos datos: para 72 por ciento de los buscadores de empleo consultados, un mejor salario es uno de los principales motivos para elegir dónde trabajar y 82 por ciento de los candidatos considera indispensable conocer el salario o rango antes de postularse.

La encuesta revela también que seis de cada diez reclutadores consultados ya han usado inteligencia artificial en sus procesos, por lo que una de las conclusiones del estudio es que, aunque la tecnología puede acelerar la búsqueda, corresponde a los directivos decidir qué tipo de empleo ofrecen y cómo medirán sus resultados.

Desde luego, si una empresa necesita atraer perfiles y omite esa información, comienza la búsqueda con una incertidumbre que ella misma podría resolver, por lo que la transparencia puede ahorrar tiempo de selección a ambas partes y evitar procesos que terminan cuando se habla de dinero, todos salen ganando.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.