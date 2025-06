¿Son Grupo Tabasco, Felipa Obrador y Slim dueños de los negocios en Pemex, “empresa pública del Estado”?

Vayamos por partes. Con el regreso de Ángel Cid Munguía como director de PEP, el Grupo Tabasco estaba de plácemes para, nuevamente, tomar las riendas de los negocios de Pemex. Es bien sabido que Ángel Cid y Miguel Ángel Lozada operaban los negocios para el agrónomo Romero Oropeza y su soldado Marcos Herrería.

A esta lista sume usted a Héctor Osorio, de GSPIP, y a Renato Gamiño, gerente de Operación y Mantenimiento de Equipos, de quienes se sabe que tienen expedientes abiertos de investigación por:

1. Tráfico de influencias y nepotismo

Osorio Herrera ha sido señalado por presuntamente favorecer a empresas como Argos y Maren (Marinsa) en la asignación de contratos, inflando precios y excluyendo a competidores más económicos. Además, se le acusa de colocar a familiares y amigos sin experiencia en puestos clave dentro de Pemex, desplazando a personal capacitado.

Gamiño Ramos ha sido vinculado a una red de nepotismo y corrupción en la Planta de Fluidos del Castaño en Cárdenas, Tabasco, donde presuntamente ha colocado a familiares y allegados en puestos estratégicos, generando conflictos de interés y afectando la operatividad de la planta.

2. Presunta manipulación de contratos y desvío de recursos

Ambos funcionarios están bajo investigación por la supuesta manipulación de contratos de perforación y terminación de pozos petroleros en el Golfo de México, con un monto que asciende a más de 30 mil millones de pesos. Se les acusa de favorecer ilegalmente a empresas de servicios petroleros, generando un daño significativo al erario público.

3. Presuntas violaciones a los derechos laborales

Osorio Herrera ha sido denunciado por presuntamente enviar a personal de diversos centros de trabajo a la Subdirección Técnica de Exploración y Producción en Villahermosa, Tabasco, sin autorizar viáticos, obligando a los trabajadores a cubrir sus propios gastos de hospedaje, alimentos y transporte, en violación de los derechos laborales establecidos.

4. Presunta utilización de recursos sindicales para beneficio personal

Se ha reportado que Gamiño Ramos y otros altos funcionarios utilizan camionetas de lujo proporcionadas por el sindicato, a pesar de que Pemex tiene contratos millonarios con empresas de renta de vehículos, lo que representa un uso indebido de recursos sindicales y un posible conflicto de interés.

Entre muchos otros casos abiertos de investigación...

Este tipo de prácticas van en contra de las iniciativas de la Secretaría de Energía, así como de las políticas de transparencia y honestidad promovidas por la presidenta Sheinbaum.

Ojo, es muy importante mencionar que empresas internacionales que le han dado servicios a Pemex han interpuesto distintas denuncias en Estados Unidos contra estos personajes. Radio pasillo asegura que una de las razones por las que el Fondo Soberano de Noruega retiró sus fondos de Pemex son estos expedientes.

Ah, toda la industria se pregunta: ¿Qué hacían desayunando Alfredo Reynoso y Herrería en las Lomas?

Y ya que hablo de denuncias, cómo dejar de lado las presentadas, y que he documentado en este espacio, por la simulación y triangulación de contratos relacionados con los tratamientos y aditivos químicos en perjuicio del erario; hechos donde altos funcionarios Pemex y del IMP están involucrados?

Por lo cual, no sorprende que el crudo mexicano fuera rechazado por las refinerías de petróleo en la costa del Golfo de Estados Unidos, al contener altos valores de agua y sal.

Validándose, una vez más, la simulación que he documentado y triangulación de contratos entre Pemex y el IMP, así como la falta de control en la calidad de los aditivos químicos suministrados por las compañías contratistas en perjuicio del erario.

O sea, Pemex contrata al IMP y este subcontrata a Recursos Omega para maquila y adquisición de productos químicos, para la aplicación de tratamiento químico integral, y para el sistema nacional de refinación en Tula, Cadereyta, Salina Cruz, Minatitlán y Madero.

No es por echarle más limón a la herida, pero he leído que nos rechazaron nuestro petróleo. Claramente vemos que en este proceso de maquila de los aditivos químicos no existe una validación o certificación de la calidad de los aditivos suministrados.

¿Saldrán los defensores de la ilegalidad a justificar que el IMP es quién valida la calidad de los aditivos, a pesar de ser juez y parte?

Pero lo peor, es que Pemex cuenta con instalaciones, laboratorios para dar cumplimiento a la normativa institucional de control de calidad y, al no realizarlo, cae en omisión y complicidad institucional del más alto nivel.

Ah, y déjenme decirles que tengo en mi poder todos los contratos establecidos entre Pemex y el IMP, así como los del IMP y Recursos Omega, y el expediente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 1198/24-RA1-01-8.

Entonces, ¿quiénes son los dueños de Recursos Omega y QMAX?

La respuesta es, ¿Felipa Obrador? Ahora bien, ¿con la llegada de Slim, ella sale? La respuesta es ¡no!. Apollo, Omega y QMAX se adueñarán de las refinerías.