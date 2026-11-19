La obra maestra de Lorenzo Ghiberti, considerada una de las grandes joyas del Renacimiento italiano, llega a México.

Una puerta dorada que ‘conecta’ con otro mundo llegó al Museo Soumaya de la Ciudad de México. Se trata de La Puerta del Paraíso, una monumental obra del Renacimiento italiano que ahora compartirá espacio con La Puerta del Infierno, del escultor francés Auguste Rodin, para reunir dos momentos fundamentales de la historia del arte.

La pieza original fue creada por Lorenzo Ghiberti, artista italiano considerado uno de los grandes escultores del Renacimiento. Su elaboración se extendió de 1425 a 1452 y estaba destinada al Baptisterio de San Juan, en Florencia, Italia, de acuerdo con el diario El País.

El Museo Soumaya develó una reproducción a escala real de la obra, elaborada en bronce y recubierta con oro. La pieza fue realizada en Florencia por la Fonderia Artistica Ferdinando Marinelli, con autorización del Ministerio de Cultura de Italia.

De acuerdo con Alfonso Miranda, director del Museo Soumaya, la incorporación de esta escultura permitirá que dos obras monumentales dialoguen por primera vez en un mismo espacio: el pórtico de Ghiberti, representativo del Renacimiento, y el proyecto escultórico de Rodin, que marcó el inicio de la modernidad artística.

¿Cómo es ‘La Puerta del Paraíso’ que llegó al Museo Soumaya?

La obra que se exhibe en el Museo Soumaya tiene 6 metros de alto y un peso de 8.7 kilos.

La puerta reproduce el célebre pórtico renacentista que actualmente se conserva en el Museo dell’Opera del Duomo de Florencia. La pieza original fue retirada de su ubicación en 1990 para someterla a trabajos de restauración y protegerla de las condiciones ambientales.

El nombre de esta obra tiene una historia relacionada con otro de los grandes artistas del Renacimiento: Miguel Ángel Buonarroti. El escultor de David y La Piedad quedó tan impresionado por la belleza y el trabajo de Ghiberti que consideró que aquellas puertas eran dignas de encontrarse en el Paraíso.