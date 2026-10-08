Gobierno ‘presume’ que 3 aerolíneas retomarán vuelos a Tulum... pero rutas son temporales

El Gobierno de Sheinbaum dijo que Mexicana incrementará sus frecuencias de vuelos hacia Tulum.

El Aeropuerto de Tulum no está en crisis, sostuvo el Gobierno de Claudia Sheinbaum al anunciar que tres aerolíneas retomarán sus operaciones en la terminal a finales de octubre.

La mandataria negó que Aeroméxico, que canceló sus vuelos a Tulum desde el pasado 30 de septiembre, se retiró del aeropuerto por cuestiones de inseguridad.

“No nos han mencionado cuestiones de inseguridad, son cuestiones de negocio de las mismas empresas”, dijo Ricardo Flores González, director general de Grupo Mundo Maya.

¿Qué aerolíneas regresarán al aeropuerto de Tulum?

Para finales de octubre, se espera la activación de rutas de tres empresas: Air Canada, Air Transat y West Jet, añadió el director. Lo que no se mencionó en la ‘mañanera’ desde Palacio Nacional es que no todos los vuelos son permanentes.

Leobardo Ávila Bojórquez, director de Mexicana de Aviación, añadió que la empresa tiene contemplado aumentar las frecuencias de sus viajes al destino del Caribe mexicano.

“Otros operadores tienen otros objetivos, y sabemos que el modelo de negocio que tiene el otro operador que es una conectividad internacional, y para nosotros es la conectividad nacional”, comentó.

¿Por qué Aeroméxico y Volaris cancelaron vuelos desde el Aeropuerto de Tulum?

La baja demanda de pasajeros, el incremento de los costos operativos y las condiciones del mercado llevaron a Aeroméxico y Volaris a suspender sus vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Tulum, inaugurado en diciembre de 2023.

Aeroméxico explicó que la suspensión sería temporal y respondió a las condiciones del mercado, así como a la necesidad de optimizar sus operaciones.

“Vamos a hacer una suspensión temporal. El 30 de septiembre será el último día. Se suspende por condiciones de mercado y para maximizar nuestra red de rutas”, indicó.

Volaris dejará de operar sus vuelos a Tulum a partir del 7 de enero de 2027, esto debido a la baja ocupación de sus rutas y al incremento de diversos costos relacionados con la actividad aeroportuaria.

La aerolínea puntualizó que uno de los factores que motivaron su decisión fue el aumento de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA); los costos del combustible, y los servicios de navegación aérea.

A ello se suma el incremento de 35 por ciento en el Derecho de No Residente (DNR), previsto para 2027, que también influye en los costos asociados con los viajes de turistas extranjeros.

Volaris precisó que revisó la rentabilidad de sus rutas y decidió suspender temporalmente aquellas con menores niveles de ocupación, entre ellas las que conectan con Tulum.