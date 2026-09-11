Friday Night SmackDown EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde ver la WWE en la Arena CDMX?

Después más de una década de ausencia, SmackDown regresa a México este viernes 11 de septiembre como parte del WWE México Live Tour 2026 con una función en vivo desde la Arena Ciudad de México.

La cartelera reúne campeonatos de WWE y AAA, además de varios enfrentamientos entre figuras de ambas empresas en el marco de Triplemanía 34. El combate principal tiene como protagonistas a CM Punk y Sami Zayn, quienes se enfrentan por el Campeonato Indiscutible de WWE en la capital mexicana.

WWE SmackDown en México: Fecha, hora y dónde ver

El episodio de SmackDown se presenta este viernes 11 de septiembre desde la Arena Ciudad de México. El evento inicia a las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México y podrá verse en el país en vivo mediante Netflix.

El regreso de SmackDown forma parte de una semana especial para WWE en México, que también incluyó funciones en Guadalajara y Monterrey los días 9 y 10 de septiembre, así como Triplemanía 34 el domingo 13 de septiembre y Monday Night Raw el lunes 14 de septiembre, ambos en la Arena CDMX.

¿Cuál es la cartelera de SmackDown en la Arena CDMX?

El combate principal enfrenta a CM Punk contra Sami Zayn por el Campeonato Indiscutible de WWE. Punk llega como campeón después de retener el título ante Johnny Gargano la semana anterior. Tras ese encuentro, lanzó el reto a Zayn debido a sus constantes intervenciones relacionadas con el campeonato.

La función también presenta Chelsea Green vs. Nia Jax por el Campeonato Femenino Interino de WWE. Green recibió autorización médica para competir con una mascarilla protectora, mientras que Jax llega después de atacar a la campeona y quitarle la protección facial.

En la alianza entre WWE y AAA, War Raiders defienden los Campeonatos Mundiales de Parejas de AAA ante Damian Priest y R-Truth. Además, Rey Fénix pone en juego el Campeonato Crucero de AAA frente a Ricky Saints.

Otro de los encuentros confirmados es Paige contra Nikki Bella, después de varias semanas de confrontaciones entre ambas. La rivalidad aumenta luego de que Nikki ataca a Paige en SmackDown y ambas protagonizan un altercado detrás de cámaras.

Esta es la cartelera completa:

CM Punk vs. Sami Zayn — Campeonato Indiscutido de WWE.

— Campeonato Indiscutido de WWE. Chelsea Green vs. Nia Jax — Campeonato Interino Femenino de WWE.

— Campeonato Interino Femenino de WWE. Paige vs. Nikki Bella .

. The War Raiders vs. Damian Priest y R-Truth — Campeonato de Parejas de AAA.

— Campeonato de Parejas de AAA. Rey Fenix vs. Ricky Saints — Campeonato Crucero de AAA.

— Campeonato Crucero de AAA. Cody Rhodes — segmento para conocer qué sigue después de su derrota ante Randy Orton.

El programa representa el regreso de una transmisión televisada semanal de WWE desde México. La última visita de este tipo por parte de la empresa estadounidense ocurrió en 2011, cuando la empresa realizó episodios de Raw y SmackDown en el país.