Triplemanía 34 en cines: Fechas, funciones y lo que debes saber del evento de lucha libre en pantalla grande

Triplemania 34 llega a salas de cine en México (Fotoarte: El Financiero / Créditos: WWE, AAA, IA Gemini).

Junto con funciones de Raw y SmackDown en México, Triplemanía 34 llega a cines nacionales con dos funciones especiales que llevarán la el mayor evento de la Lucha Libre AAA para los aficionados al pancracio que quiera vivir la experiencia desde la pantalla grande.

El evento que ahora la empresa realiza en colaboración con WWE tendrá una noche en Las Vegas y otra en Ciudad de México, que serán transmitidas con opciones para disfrutarlo en salas de cine tradicionales pero además en el formato envolvente Macro XE.

¿Cuándo y dónde ver Triplemanía 34 en salas de cine? Fechas y horarios

De momento, solo la empresa Cinépolis ha confirmado que contará con la transmisión de las dos noches de Triplemanía 34.

La primera función es Triplemanía Las Vegas, programada para el viernes 11 de septiembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. En las salas de la cadena, la transmisión comenzará a las 8:00 pm, hora de la Ciudad de México, y estará disponible en 100 complejos tradicionales y Macro XE.

La segunda noche es Triplemanía Mexico City, el domingo 13 de septiembre, desde la Arena Ciudad de México. Esta función comienza a las 7:00 pm, hora de la Ciudad de México.

Esta edición representa un cambio para Triplemanía, ya que por primera vez el evento se desarrolla durante dos noches y en dos países: Estados Unidos y México.

¿Qué luchas habrá en Triplemanía 34? Esta es la cartelera del evento de AAA y WWE

La cartelera de Noche 1 incluye el enfrentamiento entre Rey Mysterio y Omos, además de la defensa de los Campeonatos Mundiales de Tercias de AAA entre Psycho Circus y Los Perros del Mal.

También se disputará el Campeonato Latinoamericano AAA, con La Parka, Mr. Iguana y Laredo Kid. En la división femenil, Roxanne Perez, Faby Apache, Nattie y La Hiedra competirán por una oportunidad al Campeonato Reina de Reinas.

La función se completa con el relevo australiano entre Adelicious, Mascarita Sagrada y Mini Vikingo contra Lady Shani, Jack Cartwheel y Mini Abismo Negro.

Para Noche 2, Dominik Mysterio defenderá el Megacampeonato AAA ante El Grande Americano. Lady Flammer pondrá en juego el Campeonato Reina de Reinas frente a La Catalina, mientras Rey Fénix defenderá el Campeonato Mundial Crucero AAA ante Nathan Frazer, Jack Cartwheel y Mini Vikingo.

Además, Psycho Clown y El Carnicero tendrán una lucha callejera a la mexicana y la Copa Bardahl reunirá a 15 luchadores.

¿Cómo comprar boletos para Triplemanía en Cinépolis?

De acuerdo con la información de la cadena, la preventa de boletos comenzó el 28 de agosto. Los accesos están disponibles mediante la App y su sitio oficial; la disponibilidad varía para cada función.

Una de las opciones para disfrutar el evento será Macro XE, formato que, de acuerdo con información de Cinépolis, combina una pantalla de gran tamaño con audio inmersivo.

Explican que la propuesta busca llevar la experiencia del ring al cine, con una imagen de mayor dimensión y sonido envolvente para seguir los combates y el ambiente del público.