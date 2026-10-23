Brewers vs. Rays EN VIVO: ¿Dónde ver el primer juego de la Serie Mundial 2026 HOY?

Brewers y Rays abren la Serie Mundial 2026 con la ilusión de conquistar su primer título. Milwaukee llega tras una temporada récord de 103 victorias. (Foto: EFE/ Pexels/ Imagen generada con ChatGPT)

La Serie Mundial 2026 está lista para comenzar luego de que los Tampa Bay Rays sellaron su pase a la final tras el sexto juego contra los Guardianes de Cleveland. Ahora, la novena de Florida se mide frente a los Cerveceros de Milwaukee en una serie que definirá al nuevo campeón de las Grandes Ligas de Beisbol.

El enfrentamiento tiene un atractivo especial: ninguna de las dos franquicias ha ganado el Clásico de Otoño. Desde 1980 no se enfrentaban en esta instancia dos equipos que todavía no habían levantado el Trofeo del Comisionado. Por eso, el Juego 1 representa el comienzo de una oportunidad histórica para ambas organizaciones, que buscan transformar su buen desempeño en la postemporada en el primer campeonato de su historia.

La Serie Mundial se disputa al mejor de siete partidos, por lo que el título quedará en manos del equipo que consiga cuatro victorias. Este viernes comienza el primer encuentro en el American Family Field, casa de Milwaukee, que parte con la ventaja de jugar los dos primeros compromisos como local.

Drew Rasmussen, lanzador de los Rays de Tampa Bay. (AP Foto/David J. Phillip) (David J. Phillip/AP Photo/David J. Phillip)

Rays vs. Brewers en la Serie Mundial 2026: ¿A qué hora ver el Juego 1 HOY?

El primer partido de la Serie Mundial 2026 se disputa este viernes 23 de octubre en Milwaukee. Los Cerveceros recibirán a los Rays en el American Family Field, donde comenzará la batalla por el Trofeo del Comisionado. El encuentro está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Fecha: viernes 23 de octubre de 2026.

viernes 23 de octubre de 2026. Hora: 18:00 horas, tiempo del centro de México.

18:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: American Family Field, Milwaukee, Wisconsin.

El segundo compromiso también se celebrará en el estadio de los Cerveceros, el sábado 24 de octubre, antes de que la serie se traslade a Tampa Bay para los juegos tres y cuatro. Si la eliminatoria requiere un quinto encuentro, este igualmente se disputará en casa de los Rays.

¿Dónde ver la Serie Mundial 2026 EN VIVO? Canales y transmisión de Rays vs. Brewers

Los aficionados al beisbol en México tendrán diferentes alternativas para seguir los partidos entre Tampa Bay y Milwaukee, tanto en televisión como en plataformas digitales. Estas son las opciones de transmisión contempladas para el Clásico de Otoño:

Televisión abierta: Canal NU9VE

Canal NU9VE Televisión de paga: ESPN

ESPN Streaming:Disney+ y ViX Premium

En El Financiero Deportes tendremos las actualizaciones del juego entre Rays y Brewers, con la información más relevante del primer enfrentamiento de la Serie Mundial 2026.

Este viernes inicia la Serie Mundial 2026. (Foto: EFE)

¿Cómo llegan los Tampa Bay Rays al juego 1?

Los Rays regresan a la Serie Mundial por tercera ocasión en su historia, después de disputar las ediciones de 2008 y 2020. En ambas oportunidades se quedaron sin el campeonato: primero perdieron frente a los Filis de Filadelfia y, posteriormente, cayeron ante los Dodgers de Los Ángeles. La novena de Tampa Bay tiene ahora una nueva oportunidad para cambiar ese desenlace.

Para esta campaña, su ofensiva tiene entre sus principales figuras al dominicano Junior Caminero, al cubano Yandy Díaz y al mexicano Jonathan Aranda.

Desde el montículo, los derechos Drew Rasmussen y Freddy Peralta destacan entre sus principales opciones. El lanzador dominicano fue nombrado jugador más valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, reconocimiento que refuerza su importancia en el camino de Tampa Bay hacia la final. Los Rays buscarán trasladar ese impulso a los primeros encuentros, aunque comenzarán la serie fuera de casa.

¿Cómo llegan Brewers al juego 1?

Milwaukee conquistó el título de la Liga Nacional y afronta su segunda Serie Mundial. Su única participación anterior ocurrió en 1982, cuando todavía pertenecía a la Liga Americana y perdió en siete partidos frente a los Cardenales de San Luis. Desde entonces, la franquicia ha esperado una nueva oportunidad para pelear por el campeonato.

Los Cerveceros llegan después de establecer una marca de 103 victorias en la temporada regular de 2026, con la que superaron su récord anterior de 97 triunfos, registrado en 2025. Además, eliminaron a los Dodgers, vigentes campeones, mediante una barrida de cuatro encuentros en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. A ello se suma su regularidad en los últimos años, con ocho participaciones en la postemporada desde 2018 y cuatro títulos divisionales consecutivos.

En el terreno, Milwaukee combina profundidad ofensiva, defensa y un cuerpo de lanzadores encabezado por el derecho Jacob Misiorowski. Entre sus principales figuras ofensivas se encuentran el venezolano William Contreras, el dominicano Jackson Chourio y Jake Bauers, quien recibió el reconocimiento al jugador más valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Ahora, los Cerveceros intentarán aprovechar la localía para acercarse a un campeonato que se les escapó hace más de cuatro décadas.

Rays vs. Brewers EN VIVO: ¿Cuándo se realiza el Juego 2 de la Serie Mundial 2026?

El segundo encuentro entre los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers se disputa el sábado 24 de octubre en el American Family Field. Al igual que en el partido inaugural, los Cerveceros jugarán ante su afición, antes de que la eliminatoria continúe en Florida.

Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.

sábado 24 de octubre de 2026. Hora: 18:00 horas, tiempo del centro de México.

18:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: American Family Field, Milwaukee, Wisconsin.

La transmisión en México estará disponible a través de las opciones de televisión y streaming contempladas para la Serie Mundial 2026: Canal NU9VE, ESPN, Disney+ y ViX Premium.