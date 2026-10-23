¿Dónde ver la Jornada 14 de la Liga MX? Todos los partidos, canales y horarios

La Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX se disputa del viernes 23 al domingo 25 de octubre, con nueve partidos en tres días. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ EFE)

El Apertura 2026 de la Liga MX entra en su recta final con el arranque de la Jornada 14. Después de esta fecha, a los equipos les quedarán tres jornadas para buscar su lugar en la liguilla, por lo que cada partido será importante para quienes todavía aspiran a meterse entre los primeros puestos de la clasificación.

América llega como líder del torneo con 27 puntos y una ventaja de cuatro unidades sobre Guadalajara y Cruz Azul, sus perseguidores más cercanos. Las Águilas reforzaron su posición después de vencer 5-2 al Atlas en la Jornada 13, resultado que les permitió mantenerse en solitario en la cima y llegar a la siguiente fecha con margen sobre sus rivales.

Mientras el conjunto azulcrema busca conservar el primer lugar, otros clubes necesitan sumar para acercarse a la fase final o mantenerse en la zona de clasificación. Los duelos entre Monterrey y Guadalajara, León y Toluca, así como Pumas y Tigres, destacan en una jornada que también incluye el compromiso del América frente a Pachuca.

Jornada 14 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver los partidos

La Jornada 14 del Apertura 2026 se disputará del viernes 23 al domingo 25 de octubre. Necaxa y FC Juárez abrirán la actividad el viernes por la noche, mientras que Tijuana y Santos Laguna cerrarán el calendario el domingo. En total, habrá nueve encuentros, con opciones de transmisión por televisión y plataformas digitales en México.

Durante esta jornada, América intentará mantener su ventaja cuando reciba a Pachuca; mientras tanto León y Toluca llegan con 21 y 22 unidades, respectivamente, por lo que su enfrentamiento puede modificar el orden de los primeros lugares. Cruz Azul, también con 23 puntos, buscará aprovechar su visita a Querétaro para seguir en la pelea.

Pumas y Tigres se medirán en el Estadio Olímpico Universitario. Los universitarios acumulan 16 puntos, mientras que los felinos tienen 14, por lo que ambos necesitan sumar para mejorar su posición. En otros encuentros, Atlas buscará recuperarse ante Puebla.

La jornada terminará el domingo con los partidos entre Querétaro y Cruz Azul, América y Pachuca, y Tijuana frente a Santos Laguna. Los equipos que todavía aspiran a escalar posiciones tendrán una nueva oportunidad para acercarse a sus objetivos antes de las últimas tres fechas de la fase regular.

¿Cómo va la tabla general de la Liga MX?

América encabeza la clasificación con 27 puntos en 12 partidos, producto de ocho victorias, tres empates y una derrota. Guadalajara y Cruz Azul ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, con 23 unidades cada uno.

Toluca se ubica en la cuarta posición con 22 puntos, seguido por León y Atlas, que suman 21 cada uno. Monterrey aparece con 20 unidades en 12 partidos, mientras que Querétaro también tiene 20 puntos.

Más abajo, Santos Laguna acumula 19 puntos y Tijuana tiene 17. Pumas, Atlético de San Luis y Puebla comparten 16 unidades, mientras que Tigres y Atlante registran 14. Pachuca suma 13 puntos, Necaxa tiene nueve y FC Juárez ocupa el último puesto con cuatro unidades.

¿Quiénes lideran la tabla de goleo de la Liga MX?

Salomón Rondón, delantero venezolano del Pachuca, se mantiene en el primer lugar de la tabla de goleo con 13 anotaciones. El atacante acumula 1,078 minutos disputados y marca un tanto cada 82.92 minutos. Su registro lo coloca cinco goles por encima de su perseguidor más cercano.

El brasileño Olavio Vieira Dos Santos Junior, de Pumas, ocupa la segunda posición con ocho tantos en 895 minutos, con un promedio de una anotación cada 111.88 minutos. Detrás de él aparecen Henry Martín, del América; Juan Francisco Brunetta, de Tigres, y Julián Simón Carranza, de Necaxa. Los tres suman siete goles, aunque han disputado diferentes cantidades de minutos.

Con la Jornada 14 en marcha, los delanteros tendrán una nueva oportunidad para mejorar sus registros individuales. Rondón parte con una ventaja considerable, pero los jugadores que ocupan las siguientes posiciones buscarán acercarse a la cima durante las últimas fechas del Apertura 2026.