‘Vaquero’ Navarrete vs. O’Shaquie Foster EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la pelea del mexicano HOY?

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete regresa al ring tras ocho meses de inactividad para enfrentar a O’Shaquie Foster en San Antonio, Texas, con tres cinturones en juego. (Imagen generada con IA Gemini/ Captura de pantalla/ Unsplash)

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete vuelve al cuadrilátero este sábado 24 de octubre para disputar uno de los combates más importantes de su trayectoria. El boxeador mexicano enfrentará al estadounidense O’Shaquie Foster en una pelea de unificación de peso superpluma, en la que estarán en juego tres campeonatos mundiales.

Su rival es actual monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien intentará conservar su campeonato y conquistar los títulos que posee el mexicano. Navarrete llegará a la cita con las coronas de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Ambos pugilistas superaron el pesaje oficial realizado este viernes. El mexicano registró 130 libras, el límite de la división, mientras que el estadounidense marcó 129.8 libras. Con los dos boxeadores dentro del peso reglamentario, quedó confirmado el enfrentamiento a 12 asaltos en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas.

¿Dónde ver EN VIVO la pelea de Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete?

La pelea entre Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete y O’Shaquie Foster podrá seguirse en México mediante ESPN y Disney+. La cobertura de ESPN comenzará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, mientras que Disney+ será otra opción para quienes prefieran ver la función por streaming.

Televisión de paga: ESPN, a partir de las 18:30 horas.

ESPN, a partir de las 18:30 horas. Streaming: Disney+.

Antes de la pelea estelar, la función contempla otros enfrentamientos de peso pluma, super ligero y gallo, por lo que el horario de ‘Vaquero’ vs. O’Shaquie dependerá del desarrollo de la cartelera.

¿Dónde ver la pelea de ‘Vaquero’ Navarrete GRATIS? Canales y horario de la transmisión diferida

Los aficionados que quieran ver el combate sin contratar una plataforma de streaming podrán recurrir a TV Azteca, que tiene programada una transmisión gratuita por televisión abierta, pero que será diferida, es decir se pasará después de la emisión en vivo.

Canal: Azteca 7.

Azteca 7. Horario: 23:00 horas.

23:00 horas. Modalidad: transmisión diferida.

Además, la cobertura de Box Azteca estará disponible por internet mediante el sitio web, la aplicación y las redes sociales de Azteca Deportes. Los aficionados podrán consultar sus canales digitales para acceder a la pelea.

¿Cómo llegan Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete y O’Shaquie Foster a la pelea?

Navarrete llega a este compromiso con un registro profesional de 40 victorias, dos derrotas y un empate, además de 33 triunfos por nocaut. El mexicano buscará defender sus títulos de la OMB y la FIB ante un rival que cuenta con un estilo distinto y que intentará impedirle imponer su ritmo durante los 12 asaltos programados.

La última aparición del ‘Vaquero’ ocurrió el 28 de febrero de 2026, cuando derrotó por nocaut técnico a Eduardo ‘Sugar’ Núñez en el undécimo asalto, en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona.

Ahora, el boxeador mexicano tendrá la oportunidad de ampliar su colección de cinturones. Para conseguirlo, necesitará hacer valer su presión ofensiva y su volumen de golpes frente a un rival que buscará controlar las distancias y aprovechar los espacios para responder.

Foster, por su parte, cuenta con una marca de 25 victorias y tres derrotas, con 12 triunfos por nocaut. El estadounidense pondrá en juego el campeonato del CMB, que consiguió defender en su combate más reciente frente a Raymond Ford.