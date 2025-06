Bárbara de Regil no se retracta de acusar a Memo del Bosque: ‘Conté mi historia, no sabía que estaba mal’

Las acusaciones de Bárbara de Regil a Memo del Bosque han causado polémica e incluso el político Sergio Mayer se pronunció al respecto; sin embargo, la protagonista de Rosario Tijeras no se arrepiente de haber contado su historia.

“No me voy a retractar por contar algo que viví”, compartió la actriz Bárbara de Regil en un reciente encuentro que tuvo con los medios de comunicación, tras señalar a Memo del Bosque por presunto acoso.

¿Qué dijo Bárbara de Regil sobre la polémica con Memo del Bosque?

Las declaraciones de Bárbara de Regil, quien también acusó a la actriz Susana Zabaleta de golpearla, fueron controversiales debido a que Memo del Bosque falleció el pasado 7 de abril tras padecer cáncer.

No obstante, el reality show Secretos de Parejas, en donde la actriz relató su experiencia con el productor del programa Otro Rollo, se grabó en noviembre, por lo que en ese momento, Bárbara de Regil, desconocía lo que sucedería.

Luego de que su historia se publicó como parte del programa de televisión, Guillermo Pous, abogado de Vica Andrade (esposa de Memo del Bosque), tachó lo señalamientos como ‘calumnia, difamación e injuria’.

Bárbara de Regil aseguró que fue hace 15 años cuando el productor Memo del Bosque la acosó. (Foto: Especial / Instagram: @barbaraderegil, @memodelbosquetv)

“No hay nada más ruin y cobarde que tratar de ensuciar la impecable reputación de alguien que no está para defenderse”, escribió el abogado, quien también brindó una entrevista para Ventaneando, programa de la periodista Pati Chapoy.

En este, aseguró que las acusaciones de Bárbara, sean ‘ciertas o falsas’, están provocando deshonor a la familia de Memo del Bosque, declaraciones que la actriz considera graves.

“El abogado dijo: ‘sea cierto o no’ y eso es muy fuerte, yo conté mi historia, yo no sabía que estaba mal contar mi historia y no me voy a retractar por contar algo que viví”, comentó Bárbara de Regil en un encuentro con los medios de comunicación.

El reality show 'Secretos de Pareja' le ha servido como plataforma a Bárbara de Regil para contar los episodios difíciles de su vida. (Foto: Especial / Instagram: @barbaraderegil

La actriz está consiente de que sus declaraciones pueden lastimar a los seres queridos del productor; sin embargo, no se arrepiente de haber relatado todo lo que sucedió.

“Yo entiendo que puede afectar a la familia porque a mí me afectaría enterarme que mi esposo hizo algunas cosas. Me afectaría claro, (pero) lo dije porque yo no quiero que mi hija nunca se calle las cosas”, aseguró.

La actriz desea que Mar de Regil hable ante injusticias o casos de acoso que pueda llegar a vivir en algún momento: “quiero que sea una mujer que hable y que diga: ‘me pasó esto’”.

Bárbara de Regil acusó a Memo del Bosque de acosarla a inicios de su carrera. (Foto: Especial / Instagram: @barbaraderegil, @memodelbosquetv)

Bárbara de Regil también busca que su historia impulse a más mujeres a contar los abusos que vivieron, “siempre y cuando sea verdad y se manejen con sinceridad y honestidad”, finalizó.

¿Qué pasó entre Bárbara de Regil y Memo del Bosque?

Luego de hablar del tema en Secretos de Pareja, Bárbara de Regil dio una entrevista a Ventaneando, en donde compartió que en una ocasión ella acudió a la oficina de Memo del Bosque.

“Fui a su oficina, me citó para ver un proyecto, fue hace 15 años; se paró frente a su escritorio y yo me paré, pues como para despedirnos, como para irme. Ahí se me aventó con la boca abierta, y ya, yo me lo quité (de encima)”, comentó.

Luego de esta situación, no le hablaron para formar parte del proyecto y ella trató de minimizar el presunto acoso, debido a que sentía miedo, por lo que solo le contó a su mamá y a su esposo Fernando Schoenwald.

Bárbara de Regil habla del momento más difícil de su vida en el nuevo reality show 'Secreto de Parejas'. (Foto: Especial / Instagram: @barbaraderegil / YouTube: CanelaTV)

“Después dije: ‘¿Por qué estoy cuidando su imagen? ¿Por qué si él no me cuidó a mí como mujer?’”, comentó; sin embargo, lamentó que sus declaraciones se hicieran públicas tras la muerte de Memo del Bosque.

“No dudo que Memo haya sido un hombre increíble con su familia (...) Desgraciadamente, se fue al cielo, falleció; desgraciadamente lo digo por su familia, por sus hijos, la gente que lo ama, y también digo desgraciadamente por qué dije ‘chin, no vio que tomé valor’”, finalizó.