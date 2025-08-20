Escorpión Dorado considera que empató ante Franco Escamilla: ‘Me fui con todo en el cuarto round’

De acuerdo con el Álex Montiel, El Escorpión Dorado y Franco Escamilla estuvieron parejos en su pelea en 'Supernova Strikers' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro,

El youtuber Álex Montiel ‘Escorpión Dorado’ reaccionó al proceso de su pelea contra el comediante Franco Escamilla en el evento Supernova Strikers, la cual perdió el domingo pasado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

La pelea Franco Escamilla vs ‘Escorpión Dorado’ fue uno de los combates más esperados del evento; de hecho, fue el anterior a la pelea estelar entre Alana Flores y Gala Montes, prácticamente con etiqueta de coestelar.

“¿Quién iba a pensar que iba a pelear algún día con 20 mil personas viéndome en el Palacio? Además de todos estos millones (en streaming) que fueron testigos de diferentes peleas, fue brutal. Fue cabroncísimo", aceptó.

El entrenamiento del ‘Escorpión Dorado’, con Julio César Chávez involucrado, constaba de 5 o 6 sesiones por semana, además de un par de sparrings para mejorar sus habilidades. “Así fue desde que le tomé seriedad al proyecto, cuando supe que se iba a hacer”, dijo.

El Escorpión Dorado fue a Tijuana para entrenar con Julio César Chávez, excampeón de boxeo. (Fotos: Cuartoscuro / Gemini AI)

¿Escorpión Dorado merecía más en la pelea contra Franco Escamilla? Esto dice Álex Montiel

Aunque la victoria fue para Escamilla, Montiel dijo que su desempeño sobre el ring merecía un empate. “Hubiera sido ideal, las cosas se emparejaron”, expresó.

Tras cuatro rounds intensos, los jueces anunciaron la victoria de Franco Escamilla por decisión dividida con las apretadas tarjetas: 39-38, 37-37 y 38-37. Ésta fue el único combate que no se definió de manera unánime o por la vía de nocaut.

“Si fue una decisión dividida, la parte en donde yo pierdo la pelea es justamente en ese primer round sobre todo. En el segundo, pues empecé a remontar. Yo creo que todavía en el segundo él este conectó más. Él apostó totalmente lo su boxeo a puros volados”, describió. “Ya en el tercer round entraron este varios buenos golpes, varios este jabcitos (rectos), un par de uppers que le volteamos la la careta. (...) Y ahí se empezaron más o menos a equilibrar la las cosas”, considera.

Según Montiel, el referee debió darle conteo de protección a Escamilla en el tercer round, lo que lo hubiera beneficiado un poco más ante los jueces. Y, para el cuarto round, aseguró que Franco estaba extremadamente cansado.

“Me fui con todo en el cuarto round y creo que también lo gané”, expresó. “En el promedio, ganó Franco Escamilla”, dice resignado por la postura de los jueces.

En el pesaje oficial, Montiel marcó 101.5 kg, mientras que Escamilla llegó con 116 kg. En su anecdotario, Montiel explicó que los golpes de Escamilla fueron más potentes debido a la diferencia de peso, pero él admite que sabía de este riesgo.

“14.5 kg de poder de diferencia sí se hicieron sentir, güey. Yo les estoy hablando desde mi perspectiva, desde lo que yo alcanzo a a percibir. (...) Estuvieron sabrosos esos chingazos”, aceptó.

Además, Montiel explica que su rival terminó con raspones y sangrado en la nariz. “Ya platicará él qué tanto daño le hice”. A pesar de la derrota, destacó su amistad y las palabras de aliento que se dieron después de la pelea, aunque no terminó satisfecho del todo.

“No me siento 100% contento pero me siento liberado”, expresa. “Me siento bien orgulloso de mí mismo. No puse ningún pretexto para abandonar algo de lo que hago siempre, de lo que sé que necesito hacer, de lo que tengo responsabilidad y seguimos adelante con todo”, sentenció.

El evento Supernova Strikers marcó un precedente en el entretenimiento digital en México, consolidando un formato que mezcla deporte, espectáculo y viralidad que ya se había visto en ejercicios como Stream Fighters en Colombia o La Velada del Año de Ibai Llanos en España.

De acuerdo con datos de la organización del evento, Supernova Strikers tuvo un pico de audiencia en tiempo real de 11 millones de personas entre las redes sociales de Supernova Boxing, DAZN, plataformas de boxeadores y plataformas de creadores. El evento también fue transmitido en salas de la cadena Cinépolis.