’Valentín: La muerte del gallo de oro’; Versión de ‘Tano’ Elizalde, hipótesis del asesinato y todo lo que revela

El nuevo documental de Valentín Elizalde cuenta tres hipótesis sobre los motivos por los cuales asesinaron al cantante. (Foto: Cortesía HBO)

Veinte años después del asesinato de Valentín Elizalde, su historia vuelve, pero esta vez, a través de un documental que reconstruye los hechos ocurridos en Reynosa, Tamaulipas, y explora tres hipótesis sobre los posibles motivos detrás del asesinato del cantante de regional mexicano.

Se trata de Valentín: La muerte del gallo de oro, una producción que no solo recupera los acontecimientos de aquella noche de noviembre de 2006, sino que también reúne testimonios de personas cercanas al intérprete, entre ellos el de ‘Tano’ Elizalde, único sobreviviente del ataque.

La docuserie llega en medio de una controversia: la dinastía Elizalde publicó un comunicado para deslindarse de la producción, aunque algunas personas que aparecen en el documental, como la exesposa y la hija del cantante, ofrecen sus testimonios en el primer episodio.

Valentín Elizalde fue asesinado en la madrugada del 25 de noviembre de 2006 en Reynosa. (Foto: Cortesía HBO)

¿De qué trata el documental ‘Valentín: La muerte del gallo de oro’?

Las tres hipótesis que explora Valentín: La muerte del gallo de oro tienen un elemento en común: la posible relación del asesinato con el crimen organizado. A través de testimonios y una reconstrucción de los acontecimientos, la producción presenta distintas versiones sobre lo que pudo haber detrás del atentado.

La primera apunta a un supuesto conflicto con un capo, luego de que Valentín Elizalde tuviera un acercamiento con una mujer vinculada sentimentalmente con uno de los narcotraficantes.

La segunda plantea una posible traición dentro de su círculo cercano y pone la atención sobre ‘Tano’ Elizalde, quien viajaba en la camioneta del cantante la noche del ataque. Él fue el único sobreviviente de la agresión armada y su testimonio forma parte de los elementos que recupera el documental.

La tercera hipótesis está relacionada con uno de los temas más conocidos del intérprete: ‘A mis enemigos’. De acuerdo con lo expuesto en la docuserie, la canción habría sido incorporada de último momento al repertorio del concierto que ofreció en Reynosa, pues no estaba contemplada originalmente en el setlist.

Durante la conferencia de prensa, Esteban Vidal, productor ejecutivo de HBO, explicó por qué consideraron importante recuperar esta historia dos décadas después del asesinato.

“Es muy importante que esta historia resuene en la actualidad y genere debate. es un caso tremendo. Es una problemática, el crimen lleva 20 años abierto, ya se habla de una impunidad. Este tipo de proyecto busca darle visibilidad al tema, desde 2006 hasta el día de hoy, hay muchos casos de asesinatos a cantantes de regional mexicano, y ese es un eje central”, declaró en un encuentro con medios de comunicación en el que estuvo presente El Financiero.

El productor también aclaró que la docuserie no pretende sustituir el trabajo de las autoridades ni presentar sus conclusiones como una resolución judicial.

“No es una investigación judicial, el caso sigue abierto. No podemos actuar como el poder judicial, solo mostramos las voces, reconstruimos los hechos a través de una investigación super rigurosa”.

Uno de los momentos que recupera el primer episodio es el presentimiento que, según los testimonios presentados, tenía Valentín Elizalde antes de viajar a Tamaulipas.

El concierto al que acudiría originalmente era un evento privado, pero cambió a público apenas tres días antes de la fecha programada. En medio de esas circunstancias, el cantante no abordó su avión y regresó con su mamá para decirle que no quería viajar a Reynosa. Sin embargo, finalmente tomó otro vuelo y decidió presentarse.

La producción también muestra que el intérprete pidió a sus amigos y colaboradores que se cuidaran. A esto se suma un fragmento de una entrevista realizada en 2006, en la que expresaba la sospecha de que “la huesuda ya andaba tras él”.

Además de reconstruir lo ocurrido, el documental busca recuperar la memoria del cantante:

“Una de las metas del documental es que abone a la exigencia contra la impunidad, pero también es un homenaje a Valentín Elizalde, para recordar su música después de 20 años, especialmente cómo era él, una persona con ángel”, detalló Ida Cuéllar, director del documental, quien también participó en El secreto del doctor Grinberg.

¿A qué hora se estrena ‘Valentín: La muerte del gallo de oro’?

La docuserie llegará a HBO Max a la medianoche del 12 de noviembre de 2026, de acuerdo con Alejandro Sugich, productor ejecutivo de la producción.

Los tres episodios que componen Valentín: La muerte del gallo de oro estarán disponibles al mismo tiempo en la plataforma de streaming, por lo que los espectadores podrán conocer la reconstrucción de los hechos y las distintas hipótesis sobre el asesinato del cantante.

Dinastía Elizalde se desvincula del documental ‘Valentín: La muerte del gallo de oro’

A pocos días del estreno, la dinastía Elizalde publicó un comunicado para aclarar que no participó en la realización de Valentín: La muerte del gallo de oro ni en otras producciones relacionadas con la historia del cantante.

“No participamos en la realización de dichas producciones y al no haber revisado su contenido, preferimos no omitir opinión sobre ellas (...) a 20 años de su ausencia, creemos que el mejor homenaje es no recordar cómo se fue, sino celebrar todo lo que logró”.

La postura llamó la atención porque Camila Valencia, exesposa de Valentín Elizalde, y Valentina, su hija, aparecen en el documental y ofrecen testimonios sobre la relación que mantuvieron con el cantante y los recuerdos que conservan de él.

Ante el deslinde de la familia, los productores y la directora fueron cuestionados durante la conferencia de prensa. Sin embargo, evitaron profundizar en el tema y señalaron que todo lo que tenían que decir al respecto estaba retratado en el documental.