Su chaqueta de cuero negro se volvió un ícono pop. Su nombre es un referente de culto en Wall Street. Todos supimos que la capitalización bursátil de NVIDIA superó el PIB de países enteros. Pero detrás de esa imagen convertida en icono tecnológico existe una historia mucho más profunda. La historia de Jensen Huang no es únicamente la de un empresario exitoso.

Es, probablemente, la historia del hombre que acabó situándose en el centro de la transformación económica, tecnológica y geopolítica más importante del siglo XXI. Por eso, independientemente de sus escándalos que involucran infidelidades y espionaje entre potencias globales, su esencia seguirá impactando en el destino global de la tecnología.

Durante décadas, Silicon Valley estuvo dominado por figuras que prometían cambiar el mundo. Steve Jobs prometió reinventar la informática personal. Bill Gates imaginó una computadora en cada hogar. Jeff Bezos transformó el comercio global. Elon Musk convirtió la innovación tecnológica en espectáculo permanente.

Sin embargo, ninguno de ellos anticipó completamente lo que sucedería a partir de la década de 2020: la irrupción de la inteligencia artificial generativa como nueva infraestructura económica mundial. En el centro de esa transformación apareció un nombre que durante mucho tiempo permaneció relativamente desconocido: Jensen Huang.

Mientras los medios de comunicación debatían sobre ChatGPT, OpenAI, Google Gemini o Claude, la realidad era que casi todos esos sistemas compartían una misma dependencia. Funcionaban gracias a los procesadores diseñados por una empresa fundada en 1993 por Huang y dos socios en un restaurante de comida rápida de California. Aquella empresa es la influyente NVIDIA.

Tres décadas después, la compañía se ha convertido en el principal proveedor de la materia prima de la revolución de la inteligencia artificial: la capacidad de cálculo.

Y eso ha situado a Jensen Huang en una posición inédita. Ya no fue simplemente un director ejecutivo, sino un actor geopolítico. Un interlocutor de presidentes y primeros ministros. Un empresario capaz de influir en la relación entre Estados Unidos y China y uno de los pocos individuos cuya visión tecnológica puede alterar el rumbo de industrias enteras.

Cuando NVIDIA nació en 1993, la empresa parecía una aventura empresarial más dentro de la floreciente industria informática. El mercado estaba dominado por gigantes mucho más poderosos. Intel controlaba los procesadores. Microsoft dominaba el software. IBM seguía siendo una referencia tecnológica mundial. NVIDIA era una empresa pequeña que apostaba por un nicho aparentemente secundario: el procesamiento gráfico.

La intuición de Huang fue extraordinariamente simple y brillante. Mientras la mayoría de las computadoras utilizaban unidades de procesamiento diseñadas para ejecutar tareas secuenciales, los gráficos exigían miles de operaciones simultáneas. Resolver ese problema obligó a NVIDIA a desarrollar arquitecturas especializadas capaces de procesar enormes cantidades de datos en paralelo.

Cuando la inteligencia artificial pasó a considerarse un asunto de seguridad nacional, la política estadounidense comenzó a observar a NVIDIA con otros ojos. Ya no era simplemente una empresa tecnológica. Era un activo estratégico.

A partir de ese momento, Jensen Huang se encontró en una situación compleja. Debía proteger los intereses comerciales de una empresa global mientras Washington reforzaba los controles tecnológicos contra China. Las tensiones se multiplicaron.

Cada nueva regulación sobre exportaciones de semiconductores afectaba directamente las perspectivas de crecimiento de NVIDIA. Cada visita de Huang al extranjero adquiría relevancia diplomática.

Pocas cuestiones han puesto tan a prueba el liderazgo de Jensen Huang como la rivalidad entre Estados Unidos y China. China representa uno de los mercados tecnológicos más grandes del mundo. Al mismo tiempo, Washington considera que determinadas tecnologías avanzadas podrían contribuir al fortalecimiento militar chino.

Huang se convirtió así en una figura atrapada entre dos superpotencias. Sus movimientos comenzaron a interpretarse no sólo desde una perspectiva empresarial, sino geopolítica. La pregunta dejó de ser cuánto vendería NVIDIA. La pregunta pasó a ser qué papel jugaría la empresa dentro de la nueva Guerra Fría tecnológica. Cuando habla sobre chips, también está hablando sobre geopolítica.

No es un presidente. No es un general. No es un banquero central. Es Jensen Huang. Y eso explica mejor que cualquier estadística hasta qué punto la tecnología se ha convertido en la fuerza dominante de nuestro tiempo. Por eso su futuro no dependerá de una o de varias infidelidades, sino de la capacidad de él para reinventarse y de la protección de Washington para proteger a uno de los personajes más poderosos del mundo.