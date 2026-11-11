Sólo en México sucede que se crea una institución de gran prestigio como el INE, que lleva dando certeza a nuestra democracia durante casi 40 años, hasta que un movimiento que se autonombra como la cuarta transformación, y finalmente llega al poder en México, lo destruye. Morena cambió las reglas del juego para beneficiar su permanencia indefinidamente, quitando y colocando a personajes en su propio beneficio.

La corrupción y descaro de Guadalupe Taddei y su círculo de impresentables socios y familiares, han herido de muerte a la institución por una crisis generalizada por corrupción que pasará a la historia como uno de los mayores golpes contra nuestra democracia. Pero ese dolo no sólo se vive en ese instituto, sino en todos los poderes de Estado, que con el tiempo, Morena y aliados han cooptado buscando eliminar contrapesos en tiempo récord.

Sólo en México creamos un personaje siniestro que fue capaz de construir un entramado para tirar el sistema electoral en 1988 y perjudicar en ese entonces a la izquierda opositora. 28 años después, parte de ese grupo político se encumbra y hacen un héroe de la democracia a Manuel Bartlett, quien ha sido protegido por un gobierno que presume ser demócrata, transparente e incorruptible. Además, sólo en nuestro país el gobierno protege a narcopolíticos, agresores de mujeres, hijos corruptos de expresidente, expresidentes corruptos, mientras se persiguen a periodistas, se desprecia el sufrimiento de las madres buscadoras, a los médicos sin herramientas y en suma, los derechos humanos que bajo una institución de ornamento, sólo protege las decisiones del gobierno.

Sólo en México se escapan los criminales de cárceles por complejos túneles de alta ingeniería civil. Sin que “nadie” se dé cuenta, una y otra vez El Chapo Guzmán logró huir de prisiones de máxima seguridad como si saliera a comprar pan. Pero peor aún, sólo en México sucede que, después de un operativo contra uno de los hijos y herederos de la empresa criminal de El Chapo, lo dejan escapar porque las fuerzas de seguridad del Estado mexicano supuestamente están rebasadas. Peor aún, sorprende más, que mientras el gobierno de Estados Unidos negocia con los capos más relevantes la entrega y traición de El Mayo Zambada, el gobierno del expresidente López Obrador ni enterado estaba de todo lo que se fraguaba al interior del territorio, y lo que significó una de las detenciones más hollywoodenses de la historia del crimen organizado global.

Sólo en México pasa que, a partir de una desigualdad hiriente, la pobreza casi alcanza a la mitad de la población total, un crecimiento económico nulo desde hace más de ocho años, el expresidente López Obrador diga, afirme y jure que nuestro sistema de salud es mejor que el de Dinamarca, cuyo nivel de vida de ese país nórdico es de los mejores del mundo. Su demagogia fue tal, que sus grandes mentiras han creado una burbuja falsa del México en el que vivimos, porque paralelismos absurdos como ese fueron varios. Pero esa burbuja ya se está resquebrajando y sus falsas verdades, pronto cobrarán factura.

Sólo en México se vive en eterna campaña electoral y se gobierna mal y poco. Por ejemplo, se usan figuras para violar la ley electoral con rimbombantes nombres como “coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”, para iniciar campañas anticipadas. Y no sólo eso, sólo en ciudades como la de México se usa el transporte público, digamos el Metro, para transmitir intensamente propaganda política de la jefa de Gobierno (por ejemplo las polémicas y limitadas Utopias o el Mercomuna) y de su director general, en lugar de aprovechar esas pantallas para impulsar programas culturales y didácticos. Al contrario, muestran contenidos que nadie ve ante las incomodidades de los usuarios que sufren por las decenas de defectos que se acumulan en ese sistema de trasporte. Su propaganda aturde y molesta por su incesante repetición, su pésima producción y engaño de imponer algo que no quiere ver la gente.

Sólo en México, se cancela un aeropuerto que iba a ser uno de los más modernos e importantes del mundo y se sustituye por uno que está semivacío. Además, se rifó el avión presidencial, el cual nunca se entregó a algún ganador de los “cachitos” vendidos, pero en cambio, se terminó ofertando a un gobierno autoritario como el de Tayikistán, exmiembro de la Unión Soviética.

Una historia que bien podría haber sido escrita por los padres del teatro del absurdo: Samuel Beckett o Eugene Ionesco. Mientras tanto, seguimos pagando deudas monumentales por el afán del expresidente AMLO de deshacerse de toda huella del pasado.

Sólo en México sucede que el Estado mexicano es un amplio árbol genealógico. Quienes gobiernan tienen a padres, hijos, amantes, suegros, esposos, hermanos, tíos, sobrinos, compadres y una infinidad de títulos anclados en todo el organigrama que abarcan las instituciones del Estado mexicano: ellos son funcionarios, diputados, senadores, gobernadores, quienes heredan los puestos, y que antes que trabajar por el pueblo, buscan mamar del erario y enriquecerse descaradamente. En lugar de ser expertos en saber gobernar, se vuelven expertos en los modelos de la depravación política: como subsistir ganado dinero y poder sin hacer mucho.

Estas son algunas de las historias, que sólo pasan en México.