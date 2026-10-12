Michoacán: entre el campo y el puerto

Todos en estos días están concentrados en la operación cicatriz, en tratar de anticipar escenarios y sobre todo, en ver quienes serán los contrincantes futuros. Pero al menos en Michoacán, que ya entró, al igual que otros estados, en la carrera por la gubernatura de 2027, con Morena de la mano de Carlos Torres Piña, se tiene claro lo que está en juego en materia económica, y no es sólo el aguacate.

Carlos Torres Piña (Ilustración de Laura Mancilla)

Eso sí, la oposición todavía no termina de definir su ruta y Grecia Quiroz mantiene abierta la vía independiente. Ambos son punteros, según diversas encuestas, pero justo detrás de la disputa electoral hay algo más interesante: el estado que estará en juego tiene activos económicos que no corresponden todavía al tamaño de su economía.

Michoacán tiene un campo exportador de clase mundial, un puerto estratégico en el Pacífico y una nueva generación de inversiones industriales y logísticas que pueden cambiar su estructura productiva, siempre que el futuro gobernador pueda ver más allá, y desde luego que el tema de seguridad se controle.

El último dato disponible del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal corresponde al segundo trimestre y muestra que la economía michoacana avanzó 1.4 por ciento respecto al trimestre previo; las actividades primarias crecieron 2.4 por ciento, las secundarias 1.6 por ciento y las terciarias 1.4 por ciento, si bien no se tiene una transformación consolidada, sí es una economía en movimiento. La propia Secretaría de Desarrollo Económico reporta que durante la actual administración se han captado mil 964 millones de dólares en inversión extranjera.

Y ahí, mexicanos y extranjeros siguen llegando, pese a todo. Ahí tienen el Grupo Bafar que está ampliando su operación en La Piedad con un proyecto de 2 mil 500 millones de pesos que contempla cuatro nuevas plantas y un centro de distribución automatizado, profundizando una cadena que transforma productos pecuarios en alimentos procesados. En Jacona, Agrana lleva más de 40 años convirtiendo fruta en ingredientes para la industria láctea, de panificación, bebidas, confitería y helados; su operación mexicana forma parte de una red internacional y la compañía incorporó una nueva planta de empaque dentro de sus inversiones globales 2025-26. Son dos ejemplos que muestran que la fortaleza agrícola de Michoacán debe dejar de medirse solo por lo que produce y empezar a calibrarse también por lo que transforma.

La segunda carta fuerte se encuentra en Lázaro Cárdenas. APM Terminals inauguró en marzo una nueva fase de ampliación de su terminal, con una inversión superior a 140 millones de dólares, y arrancó una tercera etapa por más de 350 millones. Para 2029, la empresa estima superar los mil 700 empleos directos. La terminal, además, se encamina a operar con electricidad 100 por ciento renovable. Hutchinson Ports también amplía y moderniza su terminal en el puerto.

La tercera carta es industrial. En Zitácuaro, Arauco avanza con Vikingo 2.0, un proyecto para una línea de tableros MDF con capacidad de 300 mil metros cúbicos anuales, cuya puesta en operación está prevista para este mismo año. Y en Zinapécuaro, el Parque Bajío, con 342 hectáreas y una inversión superior a 6 mil 300 millones de pesos en infraestructura, busca atraer empresas de agroindustria, automotriz, autopartes, electromecánica, maquinaria y logística. Con Grupo Herso y Citelis como desarrolladores, el proyecto puede convertirse en el eslabón que conecte producción, transformación y distribución con Lázaro Cárdenas.

Pero como decía, el gran freno y grave problema siguen siendo la seguridad, particularmente en la zona aguacatera y limonera donde ya hemos visto presiones internacionales. Y sin ella, las inversiones que podrían ser mayores, no llegarán como requiere el estado ni permitirán convertir esos grandes activos dispersos en una economía integrada. ¿Alguno de ellos podrá lograrlo?

IEPS al tabaco: más impuestos, menos recaudación

En plena discusión fiscal vale la pena revisar las cifras del IEPS al tabaco. Después de varios años de aportar recursos a las arcas públicas, el último incremento a las cajetillas no se tradujo en mayor recaudación; por el contrario, hubo una caída.

Y no se trata de que los mexicanos hayan dejado de fumar, más bien parte de la explicación podría estar en el mercado ilegal, que ofrece cigarros más baratos, sin controles ni pago de impuestos. Una muestra de que elevar la carga fiscal no garantiza mayores ingresos para Hacienda.

El tema se abordó en el Technovation Argentina de Philip Morris International, donde Juan Francisco Galli, exsubsecretario del Interior de Chile, advirtió que los impuestos excesivos y las prohibiciones pueden desplazar la demanda hacia canales ilícitos.

En México, una encuesta de Povaddo, encargada por PMI, revela que 78 por ciento de los adultos consultados considera que las medidas de control del tabaco no han funcionado. Además, 76 por ciento de los encuestados en cuatro países latinoamericanos identifica un problema con productos ilegales.

Carol Altamirano (Ilustración de Laura Mancilla)

Con la revisión del paquete económico en puerta, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Carol Altamirano, debería incorporar esta discusión. El reto no es sólo recaudar o proteger la salud: también evitar que una política fiscal mal calibrada termine financiando al crimen organizado y debilitando los ingresos públicos.

Los otros datos de Aguascalientes

La gobernadora Tere Jiménez de Aguascalientes hace unos días dio su penúltimo informe de gobierno y en donde los datos siguen favoreciéndolos, pues durante el primer trimestre de 2025, la economía estatal creció 1.6 por ciento, el doble del promedio nacional de 0.8 por ciento, impulsada por el comercio, los servicios y la actividad industrial, ya que sigue siendo parte de las cadenas de valor manufactureras y de exportación de México.

Tere Jiménez (Ilustración de Laura Mancilla)

Eso sí, todo indica que salvo alguna sorpresa, Aguascalientes se perfila a mantenerse panista en 2027 y, aunque todavía no hay carta definida, todo indica que se definirá entre Juan Antonio “Toño” Martín del Campo, senador por el PAN, y Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de la capital; mientras por Morena la senadora Nora Ruvalcaba busca su cuarta candiatura, y no se da por vencida.

Lo interesante, es que la ubicación es clave y aunque poco se haga, llega el flujo de inversiones; en apenas tres años, el estado concretó 66 proyectos de inversión nacional y extranjera por más de dos mil 800 millones de dólares.

Empresas alemanas como Bosch, japonesas como Nissan y Judd Wire, estadounidenses como Tenneco y SEMTECH, además de capital de China, India, Francia e Italia, han apostado por instalarse o expandirse en la entidad. Aguascalientes alberga las plantas Nissan A1 y A2, la próxima llegada de Nissan CIVAC y una red de más de 100 empresas proveedoras de autopartes. El sector manufacturero concentra el 82 por ciento de las inversiones.

El gobierno estatal reporta que las exportaciones superan los 47 mil millones de dólares en el acumulado de la administración, ubicando a la entidad en el tercer lugar nacional en este indicador, lo importante no sólo es que se mantengan sino que sigan llegando.

Value avanza

Sergio Andrés García (Ilustración de Laura Mancilla)

Y en la convención de la AMIB sin duda salieron varios temas que ya iremos contando, uno de ellos, es que en donde sigue todo un proceso de transformación y evaluación es en la Casa de Bolsa Value que tiene al frente a Sergio Andrés García Márquez, que desde la muerte de su fundador ha seguido este proceso de transición. Ha sido, sin duda, una etapa no exenta de problemas que se están atendiendo puntualmente, el grupo regiomontano busca diferentes caminos de solución, como siempre apegado a todos los marcos legales que debe cumplir. Ojalá pronto estén los resultados.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.