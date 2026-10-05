Doctor, acusado de matar a pacientes al inyectarles sueros vitaminados, se entrega tras 6 meses prófugo

Tras permanecer prófugo durante cerca de seis meses, el médico Maximiano ‘N’, conocido como el “doctor de los sueros”, se entregó este lunes 5 de octubre a las autoridades de Sonora, presuntamente debido a problemas económicos, de salud y familiares.

El médico es señalado por su presunta responsabilidad en la muerte de al menos ocho pacientes y las afectaciones físicas de otros, luego de que les administrara soluciones parenterales o sueros vitaminados.

El fiscal del estado, Rómulo Salas Chávez, confirmó que este lunes fue ejecutada una de las órdenes de aprehensión que existen contra Verduzco Soto, quien será presentado ante un juez en las próximas horas.

“Podemos confirmar que esta mañana se ejecutó una de las órdenes de aprehensión que existen en contra del doctor Maximiano, relacionada con la administración de soluciones parenterales que lamentablemente generó la pérdida de la vida de varias personas y padecimientos y afecciones físicas en otros de sus pacientes”, informó.

El funcionario detalló que el médico ya se encuentra ingresado en el Centro de Reinserción Social, donde será puesto a disposición de un juez.

De acuerdo con el fiscal, los abogados de Verduzco Soto, acusado inicialmente de homicidio culposo, aunque podría ser procesado por otros delitos de carácter doloso, se acercaron a las autoridades para negociar su entrega.

¿Por qué el doctor Maximiano ‘N’ se entregó tras 6 meses prófugo?

Entre los principales factores que habrían motivado al médico a entregarse por administrar sueros vitaminados se encuentra la falta de acceso a sus cuentas bancarias, así como el aseguramiento de inmuebles y vehículos.

El comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Carlos Alberto Flores, señaló que también influyeron el delicado estado de salud del médico, quien recientemente sufrió una amputación, y un entorno familiar adverso derivado de la detención de otros integrantes de su familia, señalados por presunto encubrimiento.

Este lunes, Verduzco Soto fue trasladado en una ambulancia desde las instalaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal hasta el Cereso, donde permanecerá mientras se desarrolla el proceso en su contra.

Las autoridades adelantaron que, una vez realizada la imputación, se dará a conocer mayor información sobre el caso. Además, señalaron que están pendientes de ejecutar otras órdenes de aprehensión relacionadas con el llamado “doctor de los sueros”.

De acuerdo con lo explicado en abril por el fiscal Rómulo Salas Chávez, el médico podría enfrentar penas de entre 10 y 20 años de prisión, aproximadamente, en caso de que se acredite que actuó bajo la figura de “dolo eventual”.

Las investigaciones señalan que la presunta mala praxis médica habría provocado la muerte de ocho personas y afectaciones a la salud de otras 11, de acuerdo con las autoridades.