Habitantes del Edomex se sienten más seguros, reporta Inegi en encuesta trimestral

La percepción de seguridad mejoró en los ocho municipios del Estado de México evaluados por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en septiembre de 2026, respecto al mismo período del año anterior.

Tlalnepantla registró la mayor mejoría, con una disminución del 26.1 por ciento en la percepción de inseguridad, al pasar de 80.3 a 59.3.

De acuerdo con la actualización trimestral de la encuesta, Nezahualcóyotl presentó la segunda mayor reducción, al pasar de 60.8 a 48.8 por ciento, seguido de Naucalpan, donde la cifra bajó de 82.1 a 68 por ciento.

En Atizapán de Zaragoza, la percepción de inseguridad pasó de 49.9 a 43.7 por ciento; en Cuautitlán Izcalli, de 81.7 a 71.6 por ciento; y en Ecatepec, de 84.4 a 77.4 por ciento.

También se registraron disminuciones en Chimalhuacán, donde el indicador pasó de 81.9 a 79.6 por ciento, y en Toluca, de 75.6 a 75.2 por ciento.

De acuerdo con la encuesta, a nivel nacional, la percepción de inseguridad se ubicó en 58.1 por ciento, el nivel más bajo registrado desde que inició esta medición, en septiembre de 2013.

Los resultados en el Estado de México se dan en el marco de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Delfina Gómez Álvarez, que apuesta por la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para combatir los delitos, atender las causas de la violencia y responder a las necesidades de seguridad de la población.

NUMERALIA

Tlalnepantla de 80.3 a 59.3, bajó 26.1%

Nezahualcóyotl de 60.8 a 48.8, bajó 19.7%

Naucalpan de 82.1 a 68, bajó 17.1%

Atizapán de Zaragoza de 49.9 a 43.7, bajó 12.4%

Cuautitlán Izcalli de 81.7 a 71.6, bajó 12.3%

Ecatepec de 84.4 a 77.4, bajó 8.2%

Chimalhuacán de 81.9 a 79.6, bajó 2.8%

Toluca de 75.6 a 75.2, bajó 0.52%

( Comparativo anual de septiembre 2025 vs septiembre 2026 )