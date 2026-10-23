Percepción de inseguridad en México logra nivel más bajo en 13 años: Top 3 de las ciudades más seguras

La percepción de inseguridad en México se ubicó en 58.1 por ciento, el nivel más bajo desde hace 13 años, destacó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Las mujeres son quienes menos seguras se sienten en sus ciudades, con un 64.2 por ciento, frente al 50.6 por ciento en el caso de los hombres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Estos avances son importantes; sin embargo, hay mucho por hacer. La instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum es seguir trabajando todos los días para reducir la violencia, combatir la impunidad y lograr que más familias mexicanas vivan con tranquilidad y paz”, celebró el secretario de Seguridad.

¿Cuáles fueron las ciudades con mayor percepción de inseguridad?

Algo que no cambió es que, de los estados donde mayores asesinatos se registran por mes, por lo menos una ciudad presenta altos índices de percepción de inseguridad.

Entre ellas se encuentran Irapuato, Guanajuato, con 90.5 por ciento; Chilpancingo, Guerrero, con 86.9 por ciento, y Mazatlán, Sinaloa, con 85.8 por ciento.

En el caso de Guanajuato, desde hace décadas enfrenta una crisis de violencia por la disputa por el control del territorio entre grupos antagónicos que operan en la entidad.

En tanto, Sinaloa, desde septiembre de 2024, es territorio de guerra entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza, que buscan quedarse con el control del Cártel de Sinaloa.

A la par, Guerrero es uno de los estados donde organizaciones criminales extorsionan a transportistas y comerciantes. En caso de negarse a pagar el cobro de piso, los delincuentes recurren a la violencia para amedrentar o, en el peor de los casos, asesinar a quienes se resisten.

¿En dónde se sienten menos seguros los mexicanos?

Durante septiembre, los mexicanos manifestaron sentirse más inseguros en cajeros automáticos en la vía pública, con 61.8 por ciento; en la calle, con 61.1 por ciento; en el transporte público, con 55.3 por ciento, y en la carretera, con 55.5 por ciento.

Lo anterior responde a los puntos donde ocurren asaltos. En particular, las carreteras se convirtieron en un punto de acción para delincuentes contra el transporte de carga y los automovilistas.

Ciudades con mejor percepción de seguridad

En el otro extremo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana también muestra cuáles son las ciudades con mejor percepción de seguridad.

Entre ellas se encuentra San Pedro Garza García, Nuevo León, una de las ciudades más ricas y exclusivas de México, con 5.8 por ciento. También aparece la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México, con 13.8 por ciento, y San Nicolás de la Garza, Nuevo León, con 14.3 por ciento.