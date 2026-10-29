‘Vance’ se debilita a depresión tropical pero sigue latoso: ¿Dónde habrá lluvias en México?

A las 15:00 hora local el meteoro se ubicó aproximadamente a 150 kilómetros al este-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. (EFE).

‘Vance’ se debilitó este jueves a depresión tropical, tras haber alcanzado nuevamente la categoría de tormenta tropical durante las primeras horas del día, después de haber descendido a depresión el miércoles, y provoca lluvias muy fuertes en el oeste y noroeste de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

“Vance se ha degradado nuevamente a depresión tropical, su centro se localiza frente a las costas de Sinaloa y Nayarit. Además, su circulación refuerza la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas con rachas de viento y oleaje elevado en costas del oeste y noroeste del país”, indicó el SMN en su reporte más reciente.

El organismo apuntó que a las 15:00 hora local el meteoro se ubicó aproximadamente a 150 kilómetros al este-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 365 km al noroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Además, registra vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 km/h y se desplaza hacia el norte a 11 km/h.

¿Dónde loverá en México HOY por la depresión tropical ‘Vance’?

Según los pronósticos, se prevé que ‘Vance’ cumpla su transición a un ciclón post-tropical o baja presión remanente en las próximas horas.

El SMN agregó que la circulación del sistema refuerza la probabilidad de lluvias intensasen Sinaloa (centro y sur), muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Baja California Sur (sur), Nayarit (norte) y Durango (oeste).

Además de vientos sostenidos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Sinaloa y Nayarit, de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en costas de Baja California Sur, y oleaje de 2 a 3 metros (m) de altura en costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como de 1 a 2 m en costas de Jalisco.

También, dijo que las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados mencionados.

Ante estas condiciones, el SMN exhortó a la población de los estados mencionados a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en las zonas expuestas a inundaciones, crecidas de ríos y oleaje elevado.

El pasado fin de semana ‘Vance’ alcanzó la categoría 1 de huracán con vientos sostenidos de 120 km/h y activó un operativo de prevención gubernamental en el litoral pacífico antes de comenzar a perder fuerza gradualmente.

La temporada de huracanes de 2026 en el Pacífico mexicano comenzó el 15 de mayo y concluirá oficialmente el próximo 30 de noviembre.