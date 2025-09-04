Agreden a agentes estatales en Matamoros; queda herida una persona durante balacera

Por segundo día consecutivo, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, se registra una situación de violencia que dejó a una persona, ajena a los hechos, herida, mientras las autoridades lograron la detención de un delincuente.

Alrededor de las 10:30 horas se reportó una persecución y balacera sobre la avenida Camino Real y Cantinflas de este municipio fronterizo, donde el miércoles 3 de septiembre se registraron balaceras, persecuciones y bloqueos.

La Vocería de Seguridad informó que hombres armados agredieron a elementos de la Guardia Estatal, quienes respondieron la agresión y persiguieron a los delincuentes en calles de la colonia Comunicadores de Matamoros.

Los efectivos de seguridad del estado lograron detener a un civil armado y aseguraron el vehículo en el que se desplazaba, tomando el control de la situación, e implementaron inmediatamente patrullajes en la zona.

Tal como ocurrió el miércoles, ciudadanos que realizaban diferentes actividades corrieron a buscar refugio en negocios para evitar ser alcanzados por algún disparo, luego que alrededor de nueve patrullas de la Guardia Estatal, entre ellos un vehículo táctico blindado, persiguieron a los agresores.

La Vocería de Seguridad informo que como resultado de estos hechos, una persona ajena a la situación de riesgo resultó lesionada, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir la atención correspondiente.

El miércoles se reportaron agresiones a elementos de la Guardia Estatal y de la Fiscalía de justicia del Estado, desatándose balaceras y persecuciones en varios puntos del municipio. Los delincuentes activaron varios bloqueos para tratar de detener el avance de las autoridades.

Como resultado de esa jornada violenta, un adulto y dos menores de edad que viajaban en una camioneta de la Coordinación de Protección Civil municipal, resultaron lesionados, por lo que fueron atendidos en la clínica del Seguro Social, donde se reportan estables y fuera de peligro.

Dos elementos de la Guardia Estatal resultaron lesionados al responder las agresiones de los pistoleros. Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado integró una carpeta de investigación.

El municipio de Matamoros es bastión del Cartel del Golfo a través del Grupo Escorpiones, a quienes se les atribuyen delitos como el cobro de piso, extorsiones, así como el tráfico de drogas y personas.