Desaparece adulto mayor en San Luis Potosí; lo encuentran en Tamaulipas nadando entre cocodrilos

El señor Hermenegildo Uribe, de 87 años, fue encontrado en un canal en Tamaulipas, lleno de cocodrilos. (Foto: Redes sociales / Quadratin)

Un adulto mayor protagonizó una historia bastante extraña que involucra una desaparición y un río lleno de animales salvajes, con una diferencia de más de 100 kilómetros entre un hecho y el otro.

Se trata del señor Hermenegildo Uribe Ruíz, un adulto mayor que tenía reporte de búsqueda, ya que había desaparecido y mientras era buscado por distintas partes de la Huasteca Potosina, el abuelito fue encontrado y rescatado de un canal, conocido como la Cortadura, en Tampico, Tamaulipas, mientras nadaba sin saber que estaba rodeado por cocodrilos.

De acuerdo con versiones de redes sociales, fue un joven quien se acercó a donde se encontraba el señor Hermenegildo, de 87 años, para convencerlo de que saliera del agua, ya que un ‘coco’ se acercaba y se estaba poniendo en riesgo su vida.

¿Cómo fue la desaparición del adulto mayor?

Hermenegildo Uribe es originario de Ciudad Valles, San Luis Potosí, localidad donde fue reportado como desaparecido este lunes 11 de agosto, por lo que se emitió la ficha de búsqueda por parte de la Fiscalía potosina.

Sin embargo, la búsqueda en territorio potosino iba a ser infructuosa, ya que el adulto mayor fue visto dentro del canal de la Cortadura, en Tampico, Tamaulipas, a unos 150 kilómetros de distancia de su lugar de residencia.

Personas que pasaron por el lugar se percataron que el señor se encontraba dentro del agua donde se sabe que hay una fuerte presencia de los reptiles, por lo que alertaron a las autoridades para que intervinieran.

En diversas publicaciones familiares, quienes al parecer ya lo reconocieron, piden ayuda para mantenerlo a salvo y en resguardo mientras se dirigen al lugar para reencontrarse con él.

La última vez que fue visto antes de este incidente ocurrió en el fraccionamiento Villas San Miguel, en Ciudad Valles, en San Luis Potosí.

Con información de Quadratin