Recapturan a ‘Tormenta Junior’, hijo de Antonio Cárdenas y líder de Los Escorpiones, en Tamaulipas

Tormenta Junior, hijo de Tony Tormenta fue detenido en Matamoros. Es identificado como líder de los Escorpiones, del Cártel del Golfo.

Las autoridades asestaron este domingo un nuevo golpe contra el Cártel del Golfo. Ezequiel Cárdenas Rivera, alias “Junior” y/o “Tormenta Junior”, fue detenido en Matamoros por elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas.

La captura ocurrió en la Avenida 12 de Marzo durante un operativo coordinado por diversas autoridades, con la participación principal de la Guardia Estatal.

“Tormenta Junior”, hijo del exlíder del Cártel del Golfo, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, “Tony Tormenta”, se encontraba en la lista de objetivos prioritarios de las autoridades. Era señalado como líder de uno de los grupos que operan bajo las facciones de los Escorpiones o Ciclones del Cártel del Golfo.

Tras su detención, Cárdenas Rivera fue trasladado a instalaciones de seguridad para su resguardo y posterior presentación ante la Fiscalía General de la República.

Tormenta Junior cayó por primera hace 14 años

Este operativo se suma a su historial de enfrentamientos con las autoridades, que incluyen su detención en 2011, cuando fue capturado en un hotel de Matamoros, en un operativo donde también estuvieron presentes elementos de la Policía Federal.

Además de su vínculo con “Tony Tormenta”, Cárdenas Rivera es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, otro histórico líder del Cártel del Golfo, quien fue detenido en 2003 y extraditado a Estados Unidos en 2007. Después de varios años, Osiel fue devuelto a México en diciembre de 2024.

En Matamoros continúan los operativos de seguridad. En tanto, las fuerzas federales y locales siguen con la búsqueda de más posibles implicados.

¿Quién era ‘Tony’ Tormenta, el líder del CDG abatido?

El apellido Cárdenas se remonta desde 1962, cuando nació uno de los fundadores del Cártel del Golfo (CDG), Antonio Cárdenas Guillén, alias ‘Tony Tormenta’.

Hermano del mítico, Osiel Cárdenas Guillén, quedó al frente de la organización criminal en 2003, cuando Osiel fue detenido. Sin embargo, su liderazgo no duró mucho, pues en 2010 fue abatido durante un enfrentamiento con la Marina.

Tras su muerte, el Cártel del Golfo se dividió en dos facciones, que ahora se pelean el territorio.