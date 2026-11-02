Mejora percepción de seguridad en Cuajimalpa: Inegi

Autoridades de Cuajimalpa destacaron una mejoría en la percepción de seguridad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y autoridades de Cuajimalpa destacaron una mejoría en la percepción de seguridad según los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2026.

Entre junio y septiembre, destacaron que la percepción de inseguridad pasó de 53.4 a 43.7 por ciento, es decir, una mejora del 9.7 por ciento.

Destacaron acciones como la coordinación con los elementos de los diferentes sectores, así como en operativos nocturnos y en el transporte público.

Además, la implementación de acciones para liberar vialidades, reforzar la vigilancia en cajeros automáticos y mantener la coordinación con autoridades capitalinas y federales.

Dicha demarcación, según los datos, se colocó como la quinta área urbana con mayor avance en percepción de seguridad en esos meses.

La encuesta del INEGI se levantó entre el 21 de agosto y el 11 de septiembre y sus resultados fueron publicados por el INEGI el 23 de octubre.