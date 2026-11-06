Juez que recibió sobornos del ‘Chapo canadiense’ pide ser juzgado en México y no en EU

El abogado del juez mexicano detenido pidió que su defendido sea procesado en México, donde hay señalamientos en su contra.

El abogado defensor del juez mexicano Luis Benítez Alcántara, arrestado en Colombia, pidió este viernes que cualquier eventual responsabilidad de su defendido debería definirse en México y no en Estados Unidos, donde es requerido en extradición por un caso de narcotráfico internacional.

“Cualquier eventual responsabilidad derivada del ejercicio de su cargo debe ser definida por el Estado mexicano, conforme a su legislación y ante sus propias autoridades, y no por estados diferentes como en este caso se ha buscado”, indicó en un comunicado el abogado defensor del juez Miguel González Sánchez.

El juez Luis Benítez, de 49 años, fue retenido el domingo en el aeropuerto de Bogotá por la policía en coordinación con el FBI cuando pretendía abordar un vuelo de regreso hacia Ciudad de México, indicó este viernes la policía colombiana en un comunicado.

La policía colombiana calificó el arresto de Benítez como un golpe al “aparato de defensa jurídica y las redes de corrupción institucional” que utiliza el Cártel de Sinaloa.

Benítez estaba en Bogotá presuntamente con el “propósito de sostener reuniones clandestinas y realizar coordinaciones con organizaciones criminales locales” para el envío de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos, según el coronel Elver Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol colombiano.

El funcionario mexicano está a la espera en Colombia de que surtan los trámites para su extradición hacia Estados Unidos, donde enfrenta una acusación formal de un jurado investigador federal por nueve cargos, incluido encubrimiento después del hecho, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

¿Quién es el juez Luis Benítez?

Benítez supervisaba en México en el 2024 los procedimientos de extradición del ciudadano canadiense Andrew Clark, acusado en Estados Unidos de ayudar a dirigir un grupo de narcotráfico presuntamente encabezado por el excompetidor olímpico canadiense de snowboard Ryan Wedding. Benítez liberó a Clark en 2025, después de recibir un soborno, de acuerdo con el comunicado.

Clark fue arrestado días después de su liberación y trasladado a Estados Unidos donde enfrenta cargos de narcotráfico y asesinato.

El señalamiento fue negado por el abogado de Benítez en Colombia, quien aseguró que “no ordenó la liberación o buscó que Andrew Clark se sustrajera de la justicia, su decisión, como se demostrará, fue en derecho y dentro del marco de la legalidad”.

No obstante, el abogado indicó que están dispuestos a atender cualquier requerimiento de las autoridades con observancia del debido proceso y la presunción de inocencia.

El Tribunal de Disciplina Judicial de México informó la víspera en un comunicado que abrió una “investigación de oficio” en torno a los hechos atribuidos a Benítez. Agregó que por sus labores como juez tiene cuatro investigaciones en curso que no tienen relación por el caso por el que fue arrestado.