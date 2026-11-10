¿Qué fue de ‘Alfalfa’, de los ‘Pequeños traviesos’? Pidió 2 mil dólares a sus fans y ya lleva 29 mil

Brandon ‘Bug’ Hall interpretó a Alfalfa en la película Pequeños traviesos de 1994. (Fotos: Little Rascals / Go Found Me).

Brandon ‘Bug’ Hall, querido exactor infantil de The Little Rascals (1994, Pequeños traviesos) ya no tiene un mechón rebelde en la coronilla, sino una larga barba; ya no le canta a Darla, sino que vive aislado, rezando, en una parcela cerca de Mountain Home, Arkansas.

El intérprete de Alfalfa hizo un voto de pobreza y se retiró de la vida pública; en días pasados acaparó los reflectores de nuevo por una petición a sus fans: necesitaba 2 mil dólares. Su publicación en Go Found Me se volvió tan popular que en cinco días recaudó 29 mil 304 dólares y contando, es decir, poco más de medio millón de pesos mexicanos.

“Ya han pasado seis años desde que me di de baja por mi cuenta, y he evitado hacer algo así en todo este tiempo. Siempre he dicho que fue mi elección, así que no quería deshacerme de esa gloriosa carga a menos que no quedara otra opción. Pues bien, aquí estamos”, escribió Brandon ‘Bug’ Hall, actor de Hechiceras.

El exactor infantil Brandon Hall dejó Hollywood y adoptó un estilo de vida rural en Arkansas junto a su familia. (Foto: YouTube Bug Hall).

Actor de Alfalfa pide dinero para recibir a su sexto hijo

En su mensaje, el intérprete expresó que, aunque estaba construyendo su casa en tiempo récord, aún le faltaban materiales para que todo funcionara correctamente y estaba retrasado con los pocos pagos que hacía: teléfono, propano para su casa rodante y “una tarifa inesperada por la conexión eléctrica”.

“Estamos todos encantados de estar donde estamos, e incluso disfrutamos de la vida al aire libre, pero falta menos de un mes para que nazca nuestro sexto bebé, y realmente necesito ayuda para ultimar los últimos detalles antes de que llegue”, añadió Alfalfa.

Brandon ‘Bug’ Hall pidió donaciones para terminar de construir su casa antes del nacimiento de su sexto hijo. (Foto: Go Found Me).

“Son tiempos difíciles para todos, y no soy más merecedor que nadie, pero les pido, en nombre de su caridad, que ayuden en lo que puedan, ya sea económicamente, compartiendo esto, o mediante la oración y el sacrificio por los Hall-Barnett de la Santa Cruz. Viva Cristo Rey”, concluyó.

El actor fue criticado por pedir dinero, incluso un usuario en X lo instó a “conseguir un trabajo de verdad” y dejar de tener hijos, a lo que él contestó: “Voy a seguir embarazando a mi esposa”.

En su red social, donde es bastante activo, se mostró sorprendido por la respuesta en Go Found Me y agregó que hay muchas personas “controladas al 100% por demonios” en su contra.

¿Por qué el actor de Alfalfa se retiró?

Brandon Rowan, luego conocido como Brandon ‘Bug’ Hall, se hizo famoso por su personaje de Alfalfa e hizo una prolífica carrera en Hollywood, incluso fue nominado a un premio Emmy.

En 2017 se casó con Jill, vivieron en Los Ángeles y luego brevemente en Texas, Michigan y Ohio antes de su último destino aislado en Arkansas. Para 2020, tuvo varios problemas legales: fue arrestado por inhalar gases de latas de aire comprimido en Texas; luego por posesión de drogas.

En abril de 2026, fue arrestado brevemente por no haberse presentado a una audiencia judicial de 2024 por una multa de tráfico por no tener seguro de responsabilidad civil, informó TMZ.

Tras participar en alrededor de 50 producciones como Hechiceras, The Munsters’ Scary Little Christmas y This is the year, con Selena Gómez, decidió dejar todo atrás. Su último crédito según IMDb es Cabrini (2024).

El voto de pobreza de Brandon Hall, actor de ‘Pequeños traviesos’

En abril de 2025, Brandon ‘Bug’ Hall publicó un video en YouTube donde se describió a sí mismo como un “extremista católico radical”, explicó que dejaba atrás su carrera como actor por no ser compatible con su fe, incluso la consideró “un montón de nada”.

En enero de este año, ‘Bug’ contó al Daily Mail que, a sus 40 años y por su voto religioso de pobreza, renunciaba a la fortuna que reunió como actor infantil: donó todos sus ahorros y posesiones.

Hall se fue con su esposa, sus cuatro hijas y su hijo a vivir a una zona rural en una casa rodante, donde solo hay un pozo de agua y un generador. Así que sus únicos gastos son gasolina y dos celulares.

Su plan era aislarse aún más: construir una casa en seis meses y no depender de la red eléctrica, para lo cual haría una presa hidroeléctrica y su propio sistema de fontanería.

“Mi objetivo es llevar una vida lo más independiente posible de cualquier necesidad económica. Si surge alguna necesidad financiera, aceptaré algún trabajo o haré algún encargo ocasional para conseguir dinero y cubrirla”.

Alfalfa no quiere que sus hijas vayan a la universidad

Sus hijas son educadas en casa y, según Brandon ‘Bug’ Hall, les va a desaconsejar “encarecidamente” que vayan a la universidad, pues considera que es una “tontería”.

En ese entonces, la hija mayor de 8 años expresó al Daily Mail que quería fundar su propio convento en el terreno.

Además, Hall declaró que, aunque le encantaba hacer películas, la vida en Hollywood era difícil por sus creencias: pues está en contra del matrimonio entre parejas del mismo sexo y del aborto.

Sus publicaciones en X también han sido polémicas: en una ocasión consideró a sus hijas “lavaplatos” frente a su hijo, su único “heredero”.

Además, afirmó que a sus hijos los castigaba desde bebés y estaba a favor de los azotes: “En mi casa castigamos severamente los comportamientos inaceptables. El castigo comienza alrededor de los 10 meses. Antes de la edad de la razón, se trata de una justicia corporal o retributiva inmediata. Posteriormente, comienza a pasar a un modelo de privación o reparador”.