Operan de emergencia a Zague; ‘Se intentó, pero fue inevitable’

El exfutbolista y ahora comentarista Luis Roberto Alves ‘Zague’ tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia por un problema de salud reciente, informó él mismo.

El máximo goleador histórico del Club América compartió en Instagram una fotografía suya acostado en una cama de hospital, con bata y gorro, además de suero conectado a su mano.

“Banda bella, hermosa y querida!!! Muchísimas gracias por todas, todas buenas vibras, oraciones, bendiciones dirigidas hacia mi persona enviadas por ustedes...” publicó ‘Zaguinho’.

“Y ni hablar de mi familia, mis compañeros de trabajo y amistades muy queridas por estar pendientes de la intervención quirúrgica que fui objeto el día de hoy”, añadió el comentarista de TV Azteca.

Zague compartió una foto en Instagram. (Instagram @lrzague)

“Se trató, se intentó, pero fue inevitable, no había de otra... Gracias a Dios y la capacidad de mis doctores todo salió perfecto!!! Todo muy bien, muchísimas gracias!!”, concluyó su mensaje, sin especificar el motivo de la operación.

Aunque Zague asegura que salió bien de su cirugía y se le ve sonriente en la foto publicada, se desconoce si estará listo para compartir micrófonos con sus compañeros de TV Azteca en el debut de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2023.

‘Zague’ no anda bien, comenta Martinoli

Hace unos días el periodista Christian Martinoli comentó en un ‘live’ en redes sociales que su compañero Luis Roberto Alves ‘Zague’ le compartió que no estaba en un buen momento personal y había dejado de comer y realizar ejercicio como acostumbra.

“Me dijo que está tenso porque desde hace dos meses que no come, que no hace ejercicio. Parece que en temas de amor no está ‘jogando’ nada y parece que está desequilibrado; se está descompensando como el Diego (Maradona). No está bien”, dijo Martino en una transmisión en vivo, según Marca y Mediotiempo.

‘Zague’ trabaja como comentarista de Azteca Deportes desde el Mundial de Rusia 2018 y ese mismo año se separó de su esposa Paola Rojas tras nueve años de matrimonio. Además, en 2021, sufrió la pérdida de su padre José Alves, el ‘Lobo Solitario’, quien murió en su natal Brasil.