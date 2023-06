‘Yo sí soy Doctor’; Jorge Campos recibe título ‘honoris causa’ en universidad canadiense

Jorge Campos ha sido uno de los mejores porteros mexicanos de la historia y por ello ha recibido múltiples reconocimientos deportivos, pero quizá ninguno como el Doctorado Honoris Causa que le entregaron en Canadá.

El ‘Brody’ además de ser un ícono de la cultura popular mexicana por sus actuaciones bajo los tres palos con los Pumas y la Selección Mexicana y por sus coloridos uniformes, es una figura del futbol internacional y suele ser embajador o invitado especial de la FIFA en eventos mundiales.

Pero el exfutbolista acapulqueño también es un gran filántropo y cuenta con una fundación con su nombre, la cual impulsa la formación integral de los niños y adolescentes de México mediante programas deportivos, educativos y culturales.

Por eso, Jorge Campos recibió un Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Thompson Rivers, el cual se entrega a la excelencia demostrada en el ambiente público, ciencias, artes, humanidades, negocios, Derecho y filantropía.

La universidad canadiense destacó que el ‘Brody’ “ha dedicado su carrera postdeportiva a ayudar a los más necesitados, trabajando con varias organizaciones y creando su propia fundación para apoyar a jóvenes desfavorecidos”.

Campos recibió su título en la Facultad de Aventura, Artes Culinarias y Turismo en la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad Thompson Rivers.

“Doctor (Luis García), yo si soy Doctor ahora. Martinoli, David, Zague, saludos”, bromeó Jorge Campos a sus compañeros de TV Azteca en un video para explicar su ausencia como comentarista en el partido de México vs. Guatemala.

¿A qué se dedica Jorge Campos, actualmente?

Actualmente, el ‘Brody’ es comentarista de futbol para TV Azteca. El exfutbolista al principio no tenía contrato con la televisora del Ajusco, pero ahora ya lo tiene y asegura que ha rechazado ofertas de otras cadenas de televisión.

“Me han tratado muy bien desde siempre, en toda mi carrera y desde que jugaba. Siempre ha habido una relación. Apenas me hicieron mi contrato, porque todo era de palabra”, reveló Jorge Campos en una entrevista con el Escorpión Dorado. “Le debo mucho (a TV Azteca) en varios aspectos que no se ven. Estoy muy agradecido con el señor (Ricardo) Salinas hoy en día, no se ven las cosas que me ha dado”.

Jorge Campos además tiene dos negocios -una tortería y una taquería llamada Los Brody’s-, y también una fundación con su nombre.