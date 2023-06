Jorge Campos regala 15 mil pesos a Don Chava, su exentrenador que ahora recolecta PET

Jorge Campos además de ser uno de los mejores porteros mexicanos de la historia y agradar a muchas personas alrededor del mundo, tiene una gran nobleza que demostró al obsequiarle una ayuda económica a uno de sus exentrenadores.

El famoso ‘Brody’ comenzó su carrera como guardameta amateur en su natal Acapulco, Guerrero y hasta jugó para el equipo de la famosa discoteca Baby’O por invitación de un mesero que era su amigo.

Antes de ser descubierto por los busca talentos de los Pumas de la UNAM, Campos fue entrenado por Don Chava, un señor que ahora se dedica a recolectar PET (un tipo de plástico utilizado para fabricar botellas y otros productos).

Así se reencontró Jorge Campos con Don Chava

Un creador de contenido en Tik Tok con nombre de usuario ‘Su amigo Verraty’, quien se dedica a compartir videos de personas con escasos recursos para apoyarlos, se encontró con Don Chava.

El hombre de la tercera edad le explicó al tiktoker que se dedica a recolectar PET para luego venderlo. Después, le contó con orgullo que hace varios años fue formador del famoso portero Jorge Campos, por lo cual el video se viralizó en redes sociales.

Al ver el video de Don Chava, el ‘Brody’ contactó al tiktoker para enviarle un regalo de 15 mil pesos en efectivo a su exentrenador, además de un saludo y agradecimiento.

“Chava querido, Chavita. ¿Cómo estás? Soy Jorge Campos. Ya escuché que me entrenaste y sí, me entrenaste y yo también me siento orgulloso de que me entrenaste y pasé por tus fuerzas básicas. Gracias, Chavita, gracias y por eso me llevaste a ese nivel. El mejor portero, gracias Chavita”, dijo Campos.

¿A qué se dedica Jorge Campos, actualmente?

Jorge Campos se retiró del futbol profesional en 2004 con el Club Puebla y durante dos años fue auxiliar del director técnico Ricardo Antonio La Volpe en la Selección Mexicana.

Actualmente, el ‘Brody’ es comentarista de futbol para TV Azteca. El exfutbolista al principio no tenía contrato con la televisora del Ajusco, pero ahora ya lo tiene y asegura que ha rechazado ofertas de otras cadenas de televisión.

“Me han tratado muy bien desde siempre, en toda mi carrera y desde que jugaba. Siempre ha habido una relación. Apenas me hicieron mi contrato, porque todo era de palabra”, reveló Jorge Campos en una entrevista con el Escorpión Dorado. “Le debo mucho (a TV Azteca) en varios aspectos que no se ven. Estoy muy agradecido con el señor (Ricardo) Salinas hoy en día, no se ven las cosas que me ha dado”.

Jorge Campos además tiene dos negocios -una tortería y una taquería llamada Los Brody’s-, y también una fundación con su nombre.