¿Por qué Jorge Campos utilizaba un uniforme colorido? En esto se inspiró para su diseño

Jorge Campos es uno de los porteros mexicanos más conocidos en el mundo por ser uno de los mejores futbolistas que ha dado la Selección Mexicana gracias a sus atajadas, pero también pasó a la historia por su estilo con el cual impuso una moda a través de sus peculiares uniformes.

Las prendas originales y coloridas en distintas tonalidades fluorescentes y adornadas con figuras geométricas con las que protegía el área chica siguen siendo inspiración para recordar una época, por lo que el Tri le hizo un homenaje al usar una playera en su honor para Qatar 2022; también se vio al guitarrista Mark Bowen, de la banda británica IDLES, portando uno de sus modelos durante un concierto.

Jorge Campos diseñaba sus uniformes. (Foto: Instagram @jorgecamposof)

¿De dónde surgió el uniforme de Jorge Campos?

El ‘Brody’ inició su carrera con Pumas y se retiró en 2004, pero en ambas dejó su huella luego de encontrar que tenía un gusto por el diseño. “Un amigo en Acapulco tenía su marca de ropa y le pedí algunos diseños, que cambiara esto sí, esto no”, contó a Bolavip.

“Nunca pensé en todo lo que iba a revolucionar, los colores, el diseño”, reveló. “Siempre me gustó el tema del diseño, el marketing y así se dio, muy natural, nunca busqué algo diferente, quería sentirme cómodo”.

Pero no se salvó que no fueran del gusto de todos sus compañeros, ya que algunos le decían que eran feos. ‘El Inmortal’ se asesoró de las marcas que patrocinaban a los equipos en los que jugaba para los diseños que creaba. “Poco a poco fui mejorando los uniformes; si decían que estaban feos, antes estaban peor”.

Jorge Campos inició su carrera con Pumas. (Foto: Instagram @jorgecamposof)

El surf: La inspiración para los uniformes de Jorge Campos

Décadas atrás el surf se relacionaba con los colores llamativos, por lo que Campos pensó que era un buena idea llevarlos a la cancha, porque además le recordaba a su natal Acapulco.

“Siempre me gustó el mar, la playa, correr ahí en la playa, surfear, de niños todos queremos surfear, y las bermudas siempre me gustaron así largas, como ya no podía hacerlo, traté de llevar los colores a la portería porque es lo que me gusta”.

Sin embargo, no pensaba que se convertirían en una moda que lo llevó a intercambiar decenas de sus uniformes con jugadores internacionales a los que les llamaban la atención.

“Después de que se empezó a poner de moda, le gustó a la gente, todos los niños lo querían y empecé a intercambiarlo con todos los jugadores que me pedían uno para sus hijos, para la familia”, añadió.