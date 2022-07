‘Estoy abajito’: Jorge Campos confiesa que no se considera el mejor portero mexicano

Jorge Campos es una leyenda del futbol mexicano y algunos incluso lo consideran el mejor portero mexicano de la historia, pero él no se ve así y considera que hay otro que lo supera.

El exfutbolista acapulqueño destacó con los Pumas de la UNAM y con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de 1994 y la Copa Confederaciones de 1999 por sus espectaculares lances bajo los tres postes a pesar de su baja estatura y su estilo arriesgado de salir de su área con el balón.

Campos destacó, además de por sus coloridos uniformes, por ‘dobletear’ como portero y delantero con Pumas, principalmente, con el que marcó varios goles.

Campos se pone debajo de Larios

A pesar de sus cualidades y de ser reconocido por la Federación Internacional de Futbol, Historia y Estadística (IFFHS) como el tercer mejor portero del mundo en 1993, Jorge Campos no se considera el mejor de México en su posición, sino a Pablo Larios.

“Estoy abajitito de Larios, rozándole los talones. Para mí es el mejor portero que ha tenido México en la historia”, comentó el ‘Brody’ en entrevista con el youtuber Escorpión Dorado.

Por lo mismo, Campos no se incluyó tampoco en el que considera el 11 ideal de la Selección Mexicana, el cual conformó con varios de sus compañeros en el Mundial de 1994, excepto Luis García y Luis Roberto Alves ‘Zague’.

Pablo Larios

Claudio Suárez

Rafael Márquez

Juan de Dios Ramírez Perales

Jorge Rodríguez

Ignacio Ambriz

Alberto García Aspe

Hirving ‘Chucky’ Lozano

Ramón Ramírez

Cuauhtémoc Blanco

Hugo Sánchez

Campos defiende el trabajo de Martino

Jorge Campos opina que en este momento la Selección Mexicana no tendría muchas probabilidades de llegar al famoso ‘quinto partido’ en la próxima Copa Mundial Qatar 2022, pero defendió el trabajo del entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino.

“Ahorita no [tiene probabilidades Selección Mexicana), pero faltan meses, están en un proceso. Ya los calificó el ‘Tata’, tranquilos, lo importante era la calificación, ¡entiéndanlo!”, dijo con su típico estilo bromista al Escorpión Dorado.

Campos no deja a TV Azteca

El exportero y ahora comentarista aseguró que por el momento no piensa dejar su trabajo en TV Azteca y está muy agradecido aún con la televisora por la oportunidad a pesar de que no tenía contrato y recibió otras ofertas.

“No puedo. José Ramón [Fernández] me trató muy bien y fue de los que me invitaron a TV Azteca”, comentó Campos en entrevista con el Escorpión Dorado.

“He estado con Azteca desde que inicié, me han tratado muy bien desde siempre, en toda mi carrera y desde que jugaba. Apenas me hicieron mi contrato, porque todo era de palabra. Me hicieron famoso”, confesó y bromeó.