‘Turco’ Mohamed rechazó ‘mucho dinero’ para dirigir al club de Cristiano Ronaldo por Pumas

Antonio ‘Turco’ Mohamed nunca se imaginó como director técnico de los Pumas de la UNAM, sin embargo ahora que lo es, está muy comprometido con el club y como muestra de eso es el hecho de que rechazó una millonaria oferta del Al Nassr, donde juega Cristiano Ronaldo.

El exentrenador y exjugador de América y Monterrey siempre vio al club universitario como un rival, pero ahora está muy feliz de dirigir al equipo y asegura lealtad y profesionalismo, a pesar del rechazo de algunos aficionados por su pasado como ‘águila’.

‘Turco’ Mohamed confesó que está tan comprometido con hacer un buen trabajo en Pumas, que se dio el lujo de rechazar una enorme oferta del Al Nassr de Arabia Saudita cuando ya había firmado con Pumas.

“Tuve cuatro charlas con el Al Nassr y justo ayer por la mañana llego al club y recibo una llamada del CEO del equipo, y me dice que me quiere porque echaron a Rudi García”, contó en una entrevista para Azteca Deportes.

Al-Nassr quería al ‘Turco’ como reemplazo del entrenador francés, quien había sido destituido del equipo donde juega CR7 debido a que perdió el liderato de la Pro League y fue eliminado de la Copa de Arabia Saudita.

Mohamed admitió que se frustró un poco por recibir esa oferta cuando ya había aceptado la de Pumas, pero considera que era quizá su destino estar en el banquillo auriazul ya que la directiva encabezada por Leopoldo Silva y Miguel Mejía Barón ya lo había buscado desde octubre del año pasado.

“Era mucho dinero (el que le ofrecía Al Nassr). Yo les dije que ya tenía un compromiso con Pumas, que era una cuestión de lealtad. Jamás me iría de un equipo para irme a otro, nunca he hecho eso en mi carrera. Me fui pensando ‘pu.. madre’. Pero por algo caí acá en Pumas”, mencionó.

Antonio Mohamed firmó contrato con Pumas por dos torneos y lo que resta del actual Clausura 2023, es decir hasta verano del 2024.