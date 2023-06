Dani Alves da primera entrevista desde prisión; ‘Mentí sin importarme las consecuencias’

El futbolista brasileño Dani Alves ha concedido su primera entrevista desde el Centro Penitenciario Brians 2 de Barcelona, donde permanece recluido desde enero de este año por una acusación en su contra de presunto abuso sexual.

Dani Alves nuevamente aceptó haber tenido relaciones sexuales con la mujer que lo acusa, y explicó el motivo por el que negó los hechos en su primera declaración ante una jueza, además de pedir disculpas a su esposa Joana Sanz.

En la entrevista desde la prisión Brians 2, donde ha cumplido cinco meses detenido, el exjugador de los Pumas de la UNAM relató su versión de lo sucedido la noche del domingo 31 de diciembre del 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona.

Dani Alves sólo jugó un torneo con Pumas. (FOTO: Cuartoscuro)

La versión de Dani Alves sobre su encuentro con la presunta víctima

Alves contó que asistía habitualmente a esa discoteca desde 2008 con su esposa y amigos a tomar unas copas y bailar. “Conozco a todos los empleados, a todos. A los responsables de la sala, camareros. A todo el mundo”, dijo al periódico La Vanguardia.

El brasileño relató que esa noche acudió sin su pareja y con su amigo Bruno. Estaban sentados en una mesa cuando vieron a tres mujeres que estaban con unos mexicanos que lo reconocieron. “Ellas no dejaban de mirarnos. Le pedimos al camarero que les preguntaran si querían acercarse y vinieron”.

Dani Alves está en prisión desde enero del 2023. (FOTO: Cuartoscuro)

Después, Dani Alves y la mujer que ahora lo acusa comenzaron a bailar “muy pegados”. Luego de unos minutos, él le propuso ir a un baño de la discoteca donde tuvieran más privacidad; su amigo Bruno cuidaba que no los fotografiaran. Ahí ocurrió la felación que el futbolista asegura que fue concensuada.

El brasileño también insiste en que no vio a la mujer llorando minutos después cuando pasó junto a ella y que tampoco le reclamó algo. Explica que hasta el otro día se enteró por los medios de comunicación de la acusación en su contra, por lo que llamó a su abogada “y me aseguró que no había ninguna denuncia y que podía viajar y salir de España con total tranquilidad. Por eso me fui”.

¿Por qué Dani Alves mintió en su primera declaración?

El nacido en Juazeiro, Bahía volvió a explicar que negó, en su primera declaración ante una jueza, conocer a la presunta víctima y haber tenido relaciones sexuales con ella porque no quería que su esposa, Joana Sanz, se enterara de la infidelidad.

Dani Alves y Joana Sanz tiene ocho años juntos. (Instagram @danialves)

“Si alguien ha amado alguna vez de verdad, si ha conocido, como yo, el amor verdadero, sabrá que por conservar ese amor, uno hace cualquier cosa. Y yo mentí. Tuve miedo de perder a Joana y por eso mentí. Luché a la desesperada por salvar mi matrimonio de una infidelidad, sin importarme las consecuencias que estoy pagando”, dijo a La Vanguardia.

Después de explicarle lo sucedido, Dani Alves pidió perdón en prisión a su esposa, con la que está casado desde hace ocho años, y volvió hacerlo “porque la ofensa es pública y merece disculpas públicas” y espera que pronto termine esta “pesadilla” y volver a estar juntos.

“Han sido, están siendo y serán días muy duros para ella. Le agradezco todo lo que está haciendo por mí. No es fácil su papel. La quiero y este tiempo en prisión he pensado mucho en nuestro matrimonio. Tengo la certeza de que no me equivoqué al elegir a Joana como mi mujer, aunque quizás ella sí se equivocó conmigo”, admitió.