La ventaja competitiva del futuro: humanos + IA

Durante décadas, la ventaja competitiva de las empresas dependió del acceso a capital, tecnología o mercados globales. Hoy, la IA está al alcance de organizaciones de todos los tamaños, y la tecnología en sí deja de ser un diferenciador. Las empresas que liderarán la próxima década no se distinguirán por la sofisticación de su IA, sino por cómo potencian el talento humano y aceleran la toma de decisiones.

Muchas organizaciones han lanzado pilotos de IA con éxito, pero son muchas menos que han logrado escalarlos a toda la empresa. Entre la experimentación y la transformación está lo que solemos llamar el messy middle: ese terreno caótico donde la gobernanza, la tecnología heredada, la calidad de los datos, la seguridad, el cumplimiento regulatorio y la preparación de los equipos son los verdaderos obstáculos.

Es necesario entender que la IA no es una aplicación de software más: esta debe integrarse en la toma de decisiones, la experiencia del cliente, la modernización de las operaciones y el trabajo de los equipos.

Los modelos de lenguaje aislados no generan el valor que las organizaciones buscan. Lo logran quienes combinan modelos de IA, nube, plataformas empresariales y experiencia humana en sistemas agénticos, integrados y contextualizados, que entienden las reglas, los procesos y los objetivos propios de cada organización. Cuando la automatización se apoya en ese contexto, deja de ser un ejercicio tecnológico y genera resultados medibles.

Ingeniería de contexto

Uno de los mitos más extendidos sobre la IA es que un mejor modelo garantiza mejores resultados. Pero el modelo es solo una parte de la ecuación. Toda organización acumula décadas de conocimiento: en sus sistemas heredados, sus procesos operativos, sus requisitos de cumplimiento y la experiencia de su gente. Aprovechar ese conocimiento suele ser mucho más valioso que solo introducir un nuevo modelo de IA.

En diversos sectores, como salud, servicios financieros, manufactura y ciencias de la vida, las organizaciones están integrando la IA en sus flujos de trabajo mediante alianzas con proveedores tecnológicos líderes. Esta filosofía ya está transformando la forma en que operan las empresas.

La IA generativa permite a las organizaciones modernizar sistemas heredados que han dado soporte a funciones empresariales críticas durante décadas. Al descubrir y traducir la lógica empresarial integrada, las empresas pueden reconstruir plataformas centrales para un futuro nativo de la nube y habilitado por la IA, sin perder años de conocimiento operativo acumulado.

Transformación de la fuerza laboral mediante IA

Si bien el debate sobre la IA suele centrarse en la tecnología, también es fundamental preparar a la fuerza laboral, en todos los ámbitos profesionales, para que sepan colaborar con sistemas inteligentes.

Por ejemplo, recientemente han surgido nuevas carreras profesionales, como las de Frontier Certified Engineer y Frontier Business Operator, y hemos empezado a invertir en aprendizaje continuo a través de plataformas como SkillSpring. Estas iniciativas permiten a profesionales con diversas formaciones académicas, incluidas administración de empresas, comunicación, humanidades y finanzas, trabajar eficazmente con tecnologías de IA.

Según el estudio conjunto de Cognizant y Pearson, «The AI Workforce Pulse»* casi todos los profesionales de RR. HH. (94 %) prevén que la IA generará nuevos puestos de nivel inicial en los próximos cinco años que antes no existían. Además, el 67 % de los profesionales de RR. HH. valoran más que antes a los empleados con formación en humanidades. Y el 69 % prefiere una formación académica amplia o interdisciplinaria a una especialización profunda.

Una economía mexicana preparada para la IA

México vive un momento clave en su evolución digital. La creación de la Secretaría de Transformación Digital refleja un compromiso nacional con la modernización tecnológica. Las alianzas público-privadas amplían las oportunidades de formación en IA, y nuevas iniciativas fortalecen la fuerza laboral y atraen talento internacional especializado.

Estos esfuerzos encajan con las fortalezas que el país ya tiene. México gradúa cada año a cientos de miles de jóvenes profesionales, ciudades como Guadalajara son reconocidas mundialmente como hubs de innovación, y su ubicación estratégica y sus tratados comerciales lo hacen atractivo para los servicios digitales globales.

En Cognizant México lo vemos de cerca: nuestra cartera de clientes crece, los proyectos ganan escala y complejidad, y con la meta de llegar a 5,000 asociados buscamos crear miles de empleos tecnológicos y consolidar a México como un centro de servicios digitales.