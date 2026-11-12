Clima en la Zona Metropolitana de Monterrey: Máxima de 24°C para el viernes 13 de noviembre

El clima en la Zona Metropolitana de Monterrey para este viernes 13 de noviembre presentará condiciones frescas y un cielo predominantemente medio nublado.

La temperatura máxima esperada en la región será de 24.0°C en Apodaca, mientras que la mínima bajará hasta los 11.0°C en San Pedro Garza García. Estas condiciones se deben al acercamiento de un nuevo frente frío al noreste del país.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Monterrey y sus ciudades?

Para mañana, viernes 13 de noviembre, la ciudad de Monterrey registrará una temperatura mínima de 12.3°C y una máxima de 22.0°C. Dentro de la misma ciudad, se observan variaciones; por ejemplo, en algunas zonas se esperan valores actuales de 18.5°C, con rangos entre 13°C y 22°C.

En otras ciudades de la Zona Metropolitana, San Pedro Garza García tendrá la temperatura mínima más baja, con 11.0°C, y una máxima de 20.7°C. Por su parte, Guadalupe espera una mínima de 13.0°C y una máxima de 22.7°C, con zonas que alcanzarán los 19.4°C. En Apodaca, la mínima será de 14.7°C y la máxima de 24.0°C.

¿Habrá lluvias en Nuevo León este viernes 13 de noviembre?

A pesar de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica probabilidad de lluvias muy fuertes para el estado de Nuevo León en general, las ciudades de la Zona Metropolitana de Monterrey tendrán un día mayormente medio nublado o poco nuboso. La probabilidad de lluvias directas para esta zona será baja.

El viento será suave en toda la región, con velocidades de alrededor de 7 km/h en Monterrey, San Pedro Garza García, Guadalupe y Apodaca. Las condiciones atmosféricas se mantendrán estables, sin alertas por vientos fuertes o eventos atípicos en la zona metropolitana, lo que permitirá actividades al aire libre con normalidad.

¿Cómo será el clima en Nuevo León este fin de semana?

El pronóstico extendido para la Zona Metropolitana de Monterrey en los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 13 de noviembre: Máxima de 22°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

Sábado 14 de noviembre: Máxima de 22°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

Domingo 15 de noviembre: Máxima de 22°C, Mínima de 12°C, Poco nuboso, viento de 6 km/h.

La tendencia general para el fin de semana en Nuevo León es de temperaturas estables y frescas, con máximas que rondarán los 22°C y mínimas entre 12°C y 13°C. El cielo se mantendrá entre medio nublado y poco nuboso, lo que sugiere un ambiente agradable para disfrutar las actividades programadas en la región.

¿Qué precauciones tomar con este clima en Nuevo León?

Ante las temperaturas frescas, especialmente durante la mañana y la noche, se recomienda usar ropa abrigadora. Es importante mantenerse hidratado, sobre todo si se realizan actividades al aire libre. La protección solar sigue siendo útil aun con cielo nublado para proteger la piel de los rayos UV.

Para salir de casa, se sugiere llevar un suéter ligero o chamarra, especialmente si se planea estar fuera por la tarde o noche. No se esperan lluvias, por lo que no será necesario un paraguas. Estas recomendaciones buscan asegurar el bienestar de los habitantes de la Zona Metropolitana de Monterrey.

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